Вид на Крым с турецкого берега

Многие министры и депутаты нынче ослушались президента – уехали отдыхать далеко не в Крым. Некоторые чиновники оказались даже в той самой Турции, которую особенно не рекомендовал глава государства, причем в достаточно дорогих отелях.

А все потому, что изучать вопрос привлечения иностранных инвестиций в туристический бизнес родного ЮБК гораздо удобнее на исторической родине самой привлекательной для постсоветского пространства системы «все включено».

Судите сами: когда в отеле практически круглосуточно кормят разнообразнейшими блюдами на выбор, а в многочисленных барах тоже в любое время наливают спиртные напитки местного производства и делают все виды коктейлей, если бассейны и шезлонги всегда гостеприимны, то уже неважно, есть ли рядом море – даже идти до него будет лень. Собственно, когда примерно шесть лет назад Министерство туризма Украины инициировало совещание бизнесменов разных стран, и преимущественно Турции, именно для обсуждения строительства гостиничных объектов в Крыму, о подобных объектах и шла речь. Как вспоминает Талха Гергюлю, вице-президент ассоциации туристических компаний Турции, владелец известного турецкого отела «Адам и Ева» (звание «Лучший в мире дизайн отеля» от World Travel Awards, самые большие в мире стандартные номера и так далее), он тогда тоже был на этой встрече. И даже выразил заинтересованность в строительстве гостиницы в Киеве – для пробы, чтобы выяснить особенности украинского законодательства и, в сущности, условий ведения бизнеса. Тут же ему заявили, что гостиница в столице – это возможный бонус, если вначале построить отель в Крыму. Бизнесмен взял неделю на раздумья, но думает до сих пор, к слову, утверждая, что так же поступили и остальные зарубежные участники встречи (эх, было бы иначе, не переживали бы мы сегодня из-за нехватки гостиниц для Евро-2012)…

Что пугает – слухи о том, что правила инвестирования в украинскую туристическую инфраструктуру непрозрачны, что все в руках мафии, что новому человеку не пробиться в этот самый бизнес. Еще и окупаются гостиницы минимум 8–10 лет, а за это время в нашем родном государстве обычно радикально меняется власть и, возможно, даже не единожды. Поэтому те, у кого сегодня есть свободные капиталы, рисковать не хотят. А тем временем из аэропорта «Борисполь» в Анталию ежедневно улетает пять чартерных рейсов. И сколько бы мы ни говорили, наше Черное море гораздо полезнее для здоровья, чем их слишком соленое Средиземное, летят наши земляки все-таки за сервисом. Чтобы улыбались, полотенца меняли, напитки на пляже разносили, танцами-фокусами развлекали. Чтобы все включено, и ни о чем не думать. Крупнейший туристический холдинг Турции принимает в год полтора миллиона туристов и зарабатывает полтора миллиарда евро. Конечно, в Крыму теплый сезон гораздо короче, чем в Анталии, но оттого тем и отличается система «все включено», что ленивому отдыхающему на второй день вкусной еды с запиванием уже и бассейн – море. А родителям с маленькими детьми так и вовсе нужны только бассейны – чтобы с горками, да побольше!

«Вам нужны простые условия для инвестиций со стороны государства, бонусы по кредитам, льготные условия налогообложения, – рекомендует Талха Гергюлю. – Но, на самом деле, нужна такая же решимость, как у турецкого правительства, которое в 80–90-е годы по всему побережью Анталии (Белек, Кемер, Сиде), где было совершенно пусто, предоставило бесплатное место в аренду на 49 лет исключительно под строительство больших, современных отелей разной звездности. Условием было озеленение территории и забота о чистоте моря. И, как следствие, туристический бизнес сегодня – главная опора экономики страны. По сути, достигнут тот результат, о котором мы говорим долгие годы. Конечно, при цене крымской земли на вес золота и полностью раскупленной территории Южного берега, этот вариант сегодня невозможен. Хотя, если внимательно посмотреть, кто, как и чем, собственно, распоряжается на этой благодатной земле, ожидающей настоящего, заботливого хозяина…

Но подобные разговоры пока – из числа тех, которыми занимают себя наши земляки, отдыхающие в Турции, кого после крымского отдыхательного опыта умиляет любая здешняя мелочь. Гораздо конструктивнее другая тема – об украинских (российских и прочих) жертвах «Кария Тура» – обанкротившейся фирмы, чьих туристов взялся нынче опекать крупнейший турецкий оператор TEZ Tour. Вроде все, кто «попал», не пропали, отдыхают и возвращаются домой, рассказывать взволнованным родственникам о своих приключениях. Только вот если детально вникать в ситуацию, то изо всех любителей турецкого отдыха лишь граждане Германии и еще нескольких стран оказались в полной безопасности от любых коллизий – их на время поездок страхует государство. К примеру, согласно немецкому законодательству, две крупных компании, находящихся непосредственно в ведении правительства, гарантируют своих граждан на отдыхе от любых форс-мажоров и в случае, скажем, банкротства туроператора немедленно оплачивают все убытки отелям, трансферы и перелеты, так что туристы не ощущают дискомфорта. Причем средства на эту страховку поступают не из бюджета.

«У меня есть туристическая компания в Германии, так я плачу правительству за каждого туриста, – рассказывает Талха Гергюлю. – Такая же система и в Польше, и в Голландии. А в Украине и России туристы за страховку платят мизер, а турфирмы ничего государству не отчисляют, так что и безопасность туриста обеспечивается соответственно».

Вот, по существу, и идея законопроекта, который может родиться на досуге у кого-то из VIP-отдыхающих, конечно, лично связанного с туристическим бизнесом. Ведь, в конце-то концов, все проблемы украинцев вдали от дома все равно приходится решать государственной власти. Как, собственно, и недалеко от дома.

Мария Старожицкая, "Профиль"