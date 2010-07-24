Путин на навороченной железяке прикатил к байкерам в Севастополь (фото)

20:33, 24 июля 2010
Крым
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Премьер с "подлодки" цитировал Маяковского...

Премьер-министр России Владимир ПУТИН приехал на трайке (трехколесном мотоцикле) пообщаться с участниками международного байк-шоу под Севастополем. Встреча байкеров проходит у озера Гасфорт на бывшем Балаклавском рудном карьере, сообщает ИТАР-ТАСС.

Под аплодисменты нескольких сотен байкеров ПУТИН приехал во главе колонны мотоциклистов, встретивших его еще в Севастополе. Он управлял ”Харли Дэвидсон” модификации ”Леман” с автоматической коробкой передач.

ПУТИН был в черных джинсах и рубашке, бейсболке и темных очках. На нем были черные байкерские перчатки. Сам мотоцикл украшен российским и украинским флагами.

”Байк - самый демократичный вид транспорта, - заявил российский премьер. - Байк - самый смелый, отчаянный, он дает обладателю сладкое чувство свободы, и поэтому без всякого преувеличения можно точно сказать, что байк - это символ свободы”.

”Есть даже такие навороченные машины, такие навороченные железяки, как например, на которой я сегодня прикатил”, - поделился он впечатлениями.

”Вы приехали сюда потому, что вы свободные люди, можете приехать куда захотите, и то, что здесь собралось огромное количество людей из разных стран Европы, очень символично. Это говорит о том, что мы уже в едином пространстве и можем жить, как говорил Маяковский, ”единым человечным общежитием”, - сказал ПУТИН со сцены, построенной на развалинах карьера, оформленной в виде подводной лодки.

Байк-шоу, организованное Всероссийской молодежной организацией байкеров ”Ночные волки”, в этом году посвящено Черноморскому флоту РФ и 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отмечает NEWSru.

ПУТИН покинул шоу также во главе байкерской колонны, которая отправилась совершать показательный мотопробег по автомобильному кольцу Севастополя.

Фото POOL

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