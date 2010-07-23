Патриарх Кирилл подарил Януковичу орден на день рождения (фото)

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ в Крыму вручил украинскому президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ высшую награду Русской православной церкви - орден князя Владимира I степени «за внимание к трудам по укреплению православия в Украине и в связи с 60-летием со дня рождения», сообщила пресс-служба главы государства.

«Я рад, что в связи с Вашей круглой датой - такой значительной - я имею возможность в первый год Вашего президентства в знак глубокого уважения РПЦ к Вашим трудам и Вашей личности вручить Вам эту награду», - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх отметил, что орденом князя Владимира награждают исключительно патриархов и президентов.

ЯНУКОВИЧ находится в отпуске в Крыму.

60 лет ему исполнилось 9 июля.