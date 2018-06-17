Город, который делает русских счастливыми

Приезжая в Ялту, столицу курортной зоны на южном побережье Черного моря, первым делом видишь на всех углах плакаты: "Ялта - город счастливых людей". Удивительно не столько само это утверждение, сколько то, что написано оно на русском. Уже 19 лет Ялта, расположенная на южной оконечности полуострова Крым, является частью Украины.

Эта бывшая республика СССР отделилась от Москвы в 1991 году, введя собственный язык и свою национальную валюту. Собственно, единственное, что дает понять туристу, что он не на российском берегу, это хождение украинской национальной валюты, гривны. Впрочем, и без нее вполне можно обойтись. Таксисты, официанты и домовладельцы принимают российские рубли не раздумывая.

Этому есть свое объяснение. Вплоть до 1954 года Крым, в соответствии с тогдашним территориальным делением СССР, входил в состав Российской Федерации. 56 лет назад советский лидер Никита Хрущев (украинец по национальности) подарил Крым советской республике Украина. С выходом Украины из СССР Крым для русских был потерян.

С тех пор украинцы неоднократно пытались колонизировать Крым, 70% населения которого сегодня представлено русскими. Украинские власти меняли таблички с названиями городов и улиц на русском языке на украинские, заставляли коммерсантов писать свои вывески на официальном языке страны. Но на следующее утро таблички на русском чудесным образом снова оказывались на своем месте. Эта партизанская война достигла своего апогея в период правления проевропейского президента Виктора Ющенко, оставившего свой пост в феврале.

Приход к власти пророссийского Виктора Януковича положил конец планам превращения Крыма в землю для украинцев. Несмотря на недовольство Киева, многие в Ялте считают свой город сердцем так называемой Русской Ривьеры. Роскошные курорты и пляжи Ялты привлекали тысячи богатых русских туристов с начала ХХ века. Царский дом Романовых построил в окрестностях Ялты Ливадийский дворец.

Единственным похожим по своим климату и пейзажу местом на Ялту является Ницца, жемчужина Лазурного берега. И если Ницца является вторым по посещаемости городом Франции и символом самого изысканного туризма, то Ялта служит Меккой для русских туристов, которые могут наслаждаться ее бульварами, пляжами, музеями, ночной жизнью и старинными дворцами царской семьи, чувствуя себя при этом как дома.

Более того, Ялта дарит возможность вернуться в прошлое. В советские времена она служила одним из основных туристических направлений, большого выбора тогда не было. Тогда Ялта казалась золотой мечтой: Ницца, до которой можно добраться за два часа на самолете и без загранпаспорта. «Знал бы прикуп, жил бы в Ялте», - говаривал мой дедушка.

Дмитрий Поликарпов, La ciudad que hace feliz a los rusos, "El Periodico" (Испания)

Перевод inoСМИ.ru