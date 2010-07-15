Франция хочет подписать дорожную карту с Украиной до конца 2010-го

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Жак ФОР надеется, что Украина и Франция до конца года подпишут «дорожную карту» межгосударственного сотрудничества на 2011-2012 годы.

«Мы надеемся на то, что до конца этого года мы сможем разработать текст "дорожной карты" сотрудничества между Украиной и Францией на 2011 и 2012 годы, и что он будет подписан двумя министрами иностранных дел», - сказал ФОР в среду в Севастополе на пресс-конференции, которая состоялась на борту прибывшего в город с неофициальным визитом фрегата ВМС Франции, передает УНИАН.

Документ будет касаться многих сфер деятельности - промышленности, экономики, энергетики, обороны, культуры и так далее.

«Мы в настоящее время работаем над текстом. Он детализирует политические контакты, которые будут предусмотрены. Начиная с конца этого года у нас будут проводиться очень важные встречи как в Киеве, так и в Париже», - сказал ФОР.