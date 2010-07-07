ЧНГ закачал в хранилище половину запланированного на зиму газа

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» закачало в Глебовское подземное хранилище более 150 млн. кубометров газа - половину запланированного на зиму объема «голубого» топлива, сообщила пресс-служба компании.

Управление подземного хранения газа ГАО в конце апреля начало сезон заготовки газа на зиму.

После минувшей зимы остаток активного газа в хранилище составил 513 млн. куб. м.

В пресс-релизе говорится, что специалисты «Черноморнефтегаза» наращивают объемы «нагнетаемого в хранилище топлива». Газ добыт на черноморских месторождениях компании: Архангельском, Голицына и Шторомовом.

В производственном плане компании на этот год намечено увеличение объема газа в хранилище на 300 млн. кубометров.

Цикл закачки продлится до конца октября.

ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь) входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза Украины».