Землю «Магарача» все-таки прирежут к «даче Януковича»?

Кабинет министров Украины распоряжением от 21 июня 2010 года возобновил процесс создания музея виноделия «Магарач», за которым предыдущее правительство видело схему теневой реорганизации и скрытой приватизации старейшего подразделения Института виноградарства и вина «Магарач» и его всемирно известной коллекции вин.

Данное решение КМ одновременно с отменой распоряжения Юлии Тимошенко от 16 января 2008 г. возобновляет в действии распоряжение КМУ от 19 сентября 2007 г., подписанное Виктором Януковичем, — о создании музея виноделия «Магарач». В нем КМУ соглашается «с предложением Украинской академии аграрных наук о создании музея виноделия «Магарач» как предприятия с государственной долей в его уставном фонде более 50 процентов в пределах полномочий отраслевых академий наук». О том, какие последствия для завода и института «Магарач» может иметь реализация этого акта, «ЗН» уже писало несколько лет назад. Такое распоряжение влекло за собой закрытие завода и опытных площадок на их историческом месте в Отрадном (Большая Ялта) и переносе производства и знаменитой коллекции вин в село Вилино Бахчисарайского района, что ставило под угрозу ее сохранность.

Внятного объяснения этих эвакуационных мероприятий и ответа на вопрос, как будет использоваться освобожденная земля и виноградники на ЮБК, от Михаила Зубца, президента Украинской академии аграрных наук, в ведении которой находится «Магарач», «ЗН» получить не удалось.

Сами сотрудники «Магарача» были уверены: реструктуризация проводится с единственной целью — освободить землю завода, за забором которого находится т.н. дача Януковича. Еще в 2002 г. правительство Крыма передало участок бывшей коллекции сортов винограда под строительство пансионата семейного типа «Межрегиональному промышленному союзу», соучредителем которого является нардеп и в ту пору куратор Крыма от ПРУ Антон Пригодский. Теперь на месте ампелографической коллекции, на стыке с физиологической площадкой института, стоит элитный особняк, в народе — «дача Януковича». Вскоре ее территорию расширили: институт отказался еще от одного участка, площадью почти в гектар, — для укрепления пляжа и проведения противооползневых работ. И хотя прокуратура Крыма решение опротестовала, правительство протест отклонило. Бывший сотрудник «Магарача» и председатель правления общественной организации «Научное общество виноградарей и виноделов Украины» Тагир Рамазанов заявлял тогда и уверен сейчас, что в данной ситуации очевидными являются попытка захвата территории винзавода, где находится знаменитая винотека, и передача земли все тому же «пансионату семейного типа».

В январе 2008 года обнародование возможной теневой схемы реорганизации института «Магарач» послужило поводом для Юлии Тимошенко отменить предыдущее распоряжение Кабмина Януковича.

Леся ИВАНОВА, газета «Зеркало недели»