Курс – на «Восток»

Министр обороны России Анатолий Сердюков и его украинский коллега Михаил Ежель решали, по какому пути в ближайшее время пойдет военное и военно-техническое взаимодействие двух стран.

Разговор состоялся на заседании Межгосударственной комиссии по сотрудничеству. Точнее, в рамках ее подкомитета по вопросам безопасности, сопредседеталями которого являются Сердюков и Ежель. По регламенту, министрам положено встречаться дважды в год. Однако из-за проблем с прежним руководством Украины в 2007-м диалог был заморожен. Вопросов с тех пор у военных накопилась немало, и вчера главы оборонных ведомств обсудили наиболее важные.

Не секрет, что на Черноморье сходятся геополитические векторы многих стран. Есть силы, которые стремятся "делать погоду" в регионе без учета интересов России и Украины. В этих условиях Москве и Киеву выгодно действовать с единых позиций. Весомый аргумент для их отстаивания - мощный и современный военный флот. Нашу черноморскую группировку в ближайшие десять лет планируют усилить новыми фрегатами и подлодками. А пока их строят, в Севастополь с Балтики могут перебросить два сторожевика проекта 11540. О модернизации с помощью России своего национального флота думают и в штабе украинских ВМС.

Военное сотрудничество оборонных ведомств восстанавливает утраченные позиции. В Севастополе завершилось двустороннее командно-штабное миротворческое учение "Фарватер мира-2010". Наши и украинские моряки проводят его с 1997 года, но последние семь лет вместе не действовали. Возможно, по этой причине корабли, авиацию и береговые части к нынешним маневрам не привлекали. Все ограничилось работой на картах и компьютерах. Сердюков и Ежель посмотрели, как адмиралы по единому замыслу организуют поисково-спасательные операции в условно-кризисном районе Черного моря, и вроде бы остались довольны.

Надо сказать, что такие мероприятия закладывают некий алгоритм совместных действий дружественных флотов. Более того, по словам заместителя командующего ВМС Украины Виктора Носенко, "совместный штаб должен быть полностью взаимозаменяем, мог работать в различных условиях не только по спасению личного состава, но и по ныне существующему во всем мире антитеррору, антипиратству, по борьбе с незаконными перевозками каких-либо грузов морем". Российские и украинские флотоводцы предлагают организовывать такие учения ежегодно - с различными задачами, в разных районах Черноморья и обязательно - с применением действующих сил.

Именно такие силы будут задействованы на масштабном оперативно-стратегическом учении "Восток-2010". К примеру, части Сибирского военного округа - более 15 тысяч военнослужащих и свыше 4 тысяч единиц боевой техники - наряду с традиционной оборонительной операцией займутся уничтожением условных бандформирований. Руководить подчиненными станут не из штабов, а с подвижных пунктов управления, выведенных на полигоны.

- Мы уходим от линейной тактики, от широкомасштабных фронтовых операций, - уточнил командующий СибВО Владимир Чиркин.

А вот разновидовые силы под руководством общевойскового командира на "Востоке-2010" обязательно используют. Для авиационной поддержки сухопутчиков и флота в регион уже начали перебрасывать эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24М и Су-34. В минувшую среду группа таких самолетов впервые без посадки перелетела с запада страны на военные аэродромы Сибири и Дальнего Востока. Летчики поставили своеобразный рекорд - преодолели более 8 тысяч километров и дважды заправлялись в воздухе от танкеров Ил-78. Вчера их рекорд дальности побили коллеги с юга России. Маршрут Су-24 на Дальний Восток растянулся на 9300 километров и тоже включал дозаправку в полете. Но по пути экипажи совершили одну промежуточную посадку.

Юрий Гаврилов, Российская газета (Россия)