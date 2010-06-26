Самое большое в мире полотнище с тамгой развернули в Крыму (фото)

Самый большой в мире крымскотатарский флаг, голубое полотнище с родовым знаком династии Гераев (Гиреев) - тамгой, развернули крымские татары в субботу в центре Симферополя в день национального флага, который отмечается впервые, передает УНИАН.

«Праздник проходит впервые в истории современной Украины и со времен депортации 1944 года. Такое мероприятие меджлису предложила провести молодежь. Флаг впервые утвержден в 1917 году на первом курултае (национальном съезде). На втором курултае, который начал работу 26 июня 1991 года, принято решение утвердить флаг как национальный», - сообщил активист Айдер АДЖИМАМБЕТОВ.

По его словам, длина флага составляет двадцать два метра, ширина - двенадцать. Его пошили проживающие в Турции крымские татары.

На главной симферопольской площади проходила борьба куреш, дегустация национальных блюд, фотоконкурс и выставка народного промысла.

Организаторы надеются, что день крымскотатарского национального флага станет ежегодным праздником.

Фото Алексея Сувирова /УНИАН/