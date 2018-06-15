Почем нам сделают доллар

Почем нам сделают доллар

18:45, 25 июня 2010
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Если процесс укрепления гривны будет набирать обороты, то, скорее всего, повторится ситуация 2008 года - на рынок хлынут спекулятивные деньги от нерезидентов...

Первые акценты в расхождениях относительно монетарной политики Банковая и Национальный банк расставили. Глава НБУ Владимир Стельмах сделал, правда, неоднозначный прогноз, что курс гривни будет укрепляться по отношению к мировым валютам на фоне улучшения экономической ситуации в Украине, что должно произойти благодаря президентской программе реформ. А вот в администрации президента не видят необходимости изменять валютную ситуацию, отчасти поясняя это заботой об экспортерах. Которые, в свою очередь, все поголовно являются крупнейшими налогоплательщиками.

Так, глава администрации Сергей Лёвочкин, комментируя то обстоятельство, что регулятор, у которого есть достаточные валютные резервы, в последнее время не выходил с валютными интервенциями (тем самым, укрепляя курс гривни), заявил: «Укрепить гривню в нынешней ситуации - это влезать в карман экспортерам, которые являются самыми крупными налогоплательщиками, формируют фонды оплаты труда. Также этому не способствует конъюнктура рынков. Следовательно, шаг на укрепление гривни был бы абсолютно нецелесообразным и недальновидным».

Причем к этому он добавил и дальнейшие действия власти относительно Нацбанка: «Стельмах исправляется. Гривня стабильна». Следовательно, смена руководителя НБУ является не первоочередной задачей. По его словам, сейчас готовятся изменения в закон о Национальном банке. Законопроект увеличит количество заместителей с трех до пяти, повысит  независимость НБУ от правительства, что является требованием МВФ. А Стельмах будет работать до тех пор, пока президент не внесет новую  кандидатуру, которая учтет многие критерии. В первую очередь, это должен быть опытный человек, который «будет удерживать штурвал».

Другими словами, пока не нашелся финансовый рулевой, Стельмах продолжит трудиться на благо четко определенного курса, который нас собственно и интересует.

Укреплять нельзя обвалить

Не существует однозначного мнения, что лучше - укреплять или девальвировать национальную валюту. Если внимательно присмотреться к официальному курсу НБУ доллар/гривня, то становится понятно - регулятор медленно, но уверенно идет своей тропой - закрепляет позиции нацвалюты. Только за июнь она «поправилась» по отношению к доллару на 0,19%. Если продолжить в таком темпе, то к концу года курс будет на уровне 7,8 грн./долл.

В целом, укрепление хоть и незначительное, но вполне обоснованное. Чтобы удержать позиции, регулятор вынужден постоянно выкупать излишки валюты на межбанковском рынке. Только за май НБУ выкупил более 1 млрд. долл. Благодаря таким действиям,  увеличивается масса денег в обращении. К примеру, по итогам того же мая денежная база выросла на 8,2 млрд. грн. А чтобы не стимулировать инфляцию, НБУ регулярно изымает деньги с рынка путем продажи собственных сертификатов и ОВГЗ на условиях РЕПО. Но таким методом проблему не решить. Тактика изъятия денег, во-первых, вгоняет регулятора в дополнительные затраты на выплату процентов по ценным бумагам, а во-вторых, отсрочивает вопрос излишка, с которым все равно придется разбираться, на будущее. Поэтому укрепление гривни, в целом, логично с учетом реалий нашего финансового рынка.

Возникает вопрос, а почему не укрепить курс до 7,5 грн./долл. или еще ниже, что  радикально изменило бы ситуацию на рынке. Так нет, существует ряд основательных причин, которые требуют стабильного курса или незначительного укрепления гривни.

Главная причина - забота об украинских экспортерах, прежде всего металлургах. На мировом рынке цены на металл падают, скорее всего, тенденция будет прослеживаться  все лето. В данном случае «дешевая» гривня становится конкурентной преференцией для наших металлургов на мировых площадках, в частности в отношении российской и китайской продукции. А с учетом того, что в структуре отечественного экспорта доля металлургии самая весомая - 39%, то, поддерживая ГМК, мы обеспечиваем необходимый приток валюты в Украину, а также рост экспортной выручки. Все так, но… Большую часть энергетических ресурсов, необходимых для выплавки металла, а в последнее время и  сырья, мы покупаем за рубежом. Как результат - доля минеральных продуктов в структуре импорта составляет почти 35%. Получается, чем больше наши металлурги экспортируют, тем масштабней становится необходимый для них импорт. Так, по итогам мая, импорт украинских компаний, в том числе и природного газа, оказался на 152 млн. долл. большим, чем экспорт.

Нельзя сбрасывать со счетов и пополнение государственного бюджета. Снижение курса - это, прежде всего, удешевление импорта, что в конечном итоге приведет к падению суммы начисления НДС на импортные товары. Хотя, с другой стороны, это хоть как-то разрешит проблему с возмещением налога (по данным ГНАУ, задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость на 1 мая составила 27,3 млрд. грн.). Кроме того, укрепление гривни может спровоцировать дефляцию, так как «дешевые» импортные товары будут стимулировать падение цен. А это - недопоступление налога на прибыль в государственную казну, параметры которой и так очень сложно будет выполнить в текущем году.

И еще одно обстоятельство. Если процесс укрепления гривни будет набирать обороты, то, скорее всего, повторится ситуация 2008 года - на наш рынок хлынут спекулятивные деньги от нерезидентов. Для них будет выгодно скупать гособлигации, они смогут получить как доход от ценных бумаг, так и премию за ревальвацию курса. Но как только нерезиденты получат желаемое, сразу начнут изымать валюту из страны, и благополучие Украины окажется на крючке кризиса.

Все "уловки" нашего финансового рынка перечислены. Выбор за властью. Но, похоже, она его уже сделала…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)

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