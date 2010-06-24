Рейсовый автобус столкнулся с двумя джипами. Погиб человек (фото)

Один человек погиб, еще один получил травмы в результате столкновения пассажирского автобуса, который двигался по маршруту Ялта - Ростов, с двумя внедорожниками в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Авария произошла во второй половине дня 23 июня на 651-м километре трассы Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта

По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса "Митсубиси Темза" не правильно выбрал безопасную скорость движения. Автобус совершил столкновение с автомобилем "Субару Форестер", остановившемся впереди в попутном направлении для выполнения левого поворота. Затем автобус выехал на встречную полосу и врезался в "Хонду Пилот".

47-летний водитель "Хонды" погиб на месте аварии. Пассажир этой машины получил телесные повреждения.

В салоне автобуса в момент ДТП находились 44 человека, никто из них не пострадал.

По данным ГАИ, автобус 2009 года выпуска. Житель Симферополя, который управлял им, имеет водительский стаж 34 года. До момента аварии находился за рулем два часа.

Фото пресс-службы ГАИ