Крымские татары развернут самый большой в мире национальный флаг

Самый большой в мире крымскотатарский флаг, голубое знамя с тамгой - эмблемой династии Гиреев, развернут крымские татары в эту субботу в центре Симферополя в день национального флага, который отмечается впервые.

«Флаг будет развернут на площади в Симферополе 26 июня. В этот день в 1991 году начал работу второй Курултай (национальный съезд) крымскотатарского народа, на котором было утверждено принятое на первом Курултае 1917 года решение по флагу», - сообщил по телефону УНИАН руководитель инициативной группы крымскотатарской молодежи «Меджал» Айдер АДЖИМАМБЕТОВ.

Флаг пошили крымские татары, которые проживают в Турции. Его размеры - 22 на 12 метров.

Крымские татары накануне продемонстрировали подарок, развернув флаг близ Симферополя, в районе поселка Айкаван.

В рамках празднования дня флага в Симферополе состоятся конкурс детских рисунков на асфальте, фотоконкурс, борьба куреш, дегустация крымскотатарских блюд, выступят лидеры меджлиса.