Маршрутка подмяла легковушку на ялтинской трассе - 4 погибших (фото)
У перевозчика могут забрать лицензию
Четыре человека погибли и один получил травмы в воскресенье в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля на Южном берегу Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.
Автобус "Богдан", который перевозил 27 пассажиров из Симферополя в Ялту, в районе поселка Гурзуф выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Жигули".
Погибли водитель и три пассажира легковушки. Еще один пассажир доставлен в реанимацию.
Пассажиры и водитель маршрутки не пострадали.
Возбуждено уголовное дело.
"Проанализировав деятельность предприятия-перевозчика, госавтоинспекция подготовит представление на лишение лицензии компании "Транс-тур", - сообщила пресс-служба ГАИ.
Фото пресс-службы крымской ГАИ