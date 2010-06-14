Маршрутка подмяла легковушку на ялтинской трассе - 4 погибших (фото)

Четыре человека погибли и один получил травмы в воскресенье в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля на Южном берегу Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.

Автобус "Богдан", который перевозил 27 пассажиров из Симферополя в Ялту, в районе поселка Гурзуф выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Жигули".

Погибли водитель и три пассажира легковушки. Еще один пассажир доставлен в реанимацию.

Пассажиры и водитель маршрутки не пострадали.

Возбуждено уголовное дело.

"Проанализировав деятельность предприятия-перевозчика, госавтоинспекция подготовит представление на лишение лицензии компании "Транс-тур", - сообщила пресс-служба ГАИ.

Фото пресс-службы крымской ГАИ