В реке в Крыму погиб ребенок
10:56, 12 июня 2010Крым
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Подросток поскользнулся
Двенадцатилетний ребенок упал в реку Малая Карасевка в центральном Крыму и погиб, ударившись головой, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел 11 июня.
«Подросток, который без присмотра взрослых играл с ребятами на дамбе, поскользнулся, упал в реку и ударился левой височной частью головы. Причина смерти устанавливается», - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и милиции.
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