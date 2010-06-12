В реке в Крыму погиб ребенок

Двенадцатилетний ребенок упал в реку Малая Карасевка в центральном Крыму и погиб, ударившись головой, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел 11 июня.

«Подросток, который без присмотра взрослых играл с ребятами на дамбе, поскользнулся, упал в реку и ударился левой височной частью головы. Причина смерти устанавливается», - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и милиции.