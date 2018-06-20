Черноморский флот идет на сокращение

Численность Черноморского флота будет сокращена, армия избавится от ненужных военных городков и не станет создавать новые базы за рубежом. Об этом в Совфеде заявил министр обороны Анатолий Сердюков. При этом каждый из тезисов своего выступления Сердюков обосновал экономической необходимостью.

Выступление Анатолия Сердюкова в закрытом режиме стало своеобразным отчетом перед сенаторами о проделанной работе по переходу армии к "новому облику". Накануне в Совфеде выступал начальник Генштаба Николай Макаров (любопытно, что его доклад также должен был бы быть в закрытом для прессы режиме, но из-за недосмотра соответствующих служб верхней палаты его содержание стало общедоступным). Макаров рассказал о преобразовании военных округов, создании специализированных авиационных баз и многом другом, что непосредственно касается новой организационно-штатной структуры Вооруженных сил. Выступление министра обороны было посвящено не менее серьезным вещам.

В частности, министр отметил, что численность контрактников в армии в ходе реформы будет не сокращаться, а, напротив, увеличиваться (Макаров убеждал сенаторов в противоположном). Примерно в полтора раза - вместо 150 тыс человек будут служить до 200-250 тыс. Хотя до этого военные честно признали провал программы перевода армии на контракт. Например, по словам Макарова, Минобороны при формировании контингента контрактников допустило много ошибок, и поэтому было принято решение отказаться от обширных планов по формированию профессиональной армии.

При этом решено призыв увеличить, а контрактную часть сократить и "улучшить". В частности, контрактниками останутся командиры боевых машин, механики-водители, наводчики-операторы. Остальные должности займут гражданские специалисты и срочники.

Кроме того, министр обороны в среду заявил о серьезном - в 40 раз - сокращении количества военных городков. На балансе Минобороны их останется 184. "Лишние" городки "перейдут" на баланс региональных и муниципальных властей, причем в каждом конкретном случае будет решаться вопрос о платной или бесплатной передаче жилья и инфраструктуры. Сердюков добавил, что в 2010 году военнослужащие получат на шесть тысяч квартир больше в качестве постоянного жилья - 51 тысячу вместо запланированных 45 тысяч.

Сердюков рассказал и о предстоящем повышении с 1 января 2012 года денежного довольствия для военнослужащих. Командир взвода в звании младшего лейтенанта будет получать около 50 тысяч рублей. Исходя из этого, также будут пересчитаны и индексированы военные пенсии. Впрочем, коснется это повышение только тех офицеров и пенсионеров, кто будет проходить службу или будет уволен на момент вступления в силу самого закона. Как честно признают в Минобороны, сделать всех счастливыми военное ведомство не в состоянии.

Касаясь Черноморского флота, министр сказал, что его численный состав уже определен - он меньше, чем те 24 тысячи, которые были раньше. Проиграв в количестве, ЧФ должен выиграть качественно - будет серьезно обновлена наземная и социальная инфраструктура флота. "Это то, что используется военнослужащими и членами их семей, и то, что сможет использоваться другими жителями Севастополя", - подчеркнул министр обороны. Уже в ближайшее время состоятся переговоры Сердюкова с министром обороны Украины по вопросам обновления вооружения и техники для Черноморского флота.

Дмитрий Литовкин, газета "Известия"