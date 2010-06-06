Житель крымского села открыл стрельбу по соседу и милиционерам - один погибший

Сотрудник милиции применил оружие в Крыму для обезвреживания жителя села, который с крыши своего дома открыл стрельбу по соседу, убив его, и правоохранителям, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Инцидент произошел 5 июня в Бахчисарайском районе.

В милицию поступило сообщения, что житель села Малиновка вооружился и угрожает убийством.

«Местный житель, 1972 года рождения, имеющий психическое расстройство и неоднократно проходивший лечение в психоневрологическом диспансере, вооружившись охотничьим ружьем, залег в кустах, высказывая намерение застрелить сожительницу, как только та вернется домой», - говорится в пресс-релизе.

Участковый сообщил о ситуации начальству, попросил соседей не выходить на улицу и привел к дому мужчины его мать. Она не смогла успокоить сына.

Мужчина перебрался на крышу дома - с нее хорошо просматривался двор.

На место происшествия приехали руководитель крымского управления МВД Александр ПРОСОЛОВ, его заместитель, начальник бахчисарайского райотдела милиции и бойцы спецподразделения «Беркут».

Пока милиционеры пытались вступить в переговоры с вооруженным человеком, из соседнего дома во двор вышла пожилая супружеская пара. Мужчина начал уговаривать его сдаться милиции. В ответ раздался выстрел - сосед упал, последовали выстрелы в сторону правоохранителей.

«В общей сложности мужчина произвел около десяти выстрелов. Пожилой сосед скончался. На его теле эксперт-криминалист насчитал 11 входных отверстий от картечи, три из которых - сквозные», - отмечает милиция.

Снайпер выстрелил мужчине в ногу, что позволило его обезвредить. Крымчанина под конвоем доставили в больницу. Соседи заявили, что он часто употреблял марихуану.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «умышленное убийство» и «посягательство на жизнь работника правоохранительного органа».

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненно. Будет проведена психиатрическая экспертиза.