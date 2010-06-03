Севастопольцы, забившие до смерти владельца ночного клуба, идут под суд

Прокуратура направила в Апелляционный суд Крыма уголовное дело в отношении четверых жителей Севастополя, которые обвиняются в организации драки в симферопольском ночном клубе «Z», закончившейся гибелью владельца заведения.

«Двоим дебоширам предъявлено обвинение в умышленном убийстве и хулиганстве, они находятся под арестом. Двум другим инкриминировано совершение хулиганских действий», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Потасовка произошла в клубе в центре Симферополя в ночь на 13 февраля.

Владелец заведения, гражданин России, погиб из-за полученных в драке тяжких телесных повреждений.

Пресс-служба крымского управления МВД через два дня после происшествия сообщала, что правоохранители установили личности семерых подозреваемых в убийстве владельца «Z». «Принимаются активные меры по их задержанию. Все семеро серьезно занимаются спортом и являются жителями Севастополя и Харькова», - говорилось в милицейском пресс-релизе.