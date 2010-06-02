Крымские татары призывают ООН гарантировать снятие блокады Газы

Крымскотатарский меджлис обращается к Совбезу Организации объединенных наций с просьбой гарантировать снятие Израилем блокады сектора Газа и восстановление стабильности в регионе, говорится в его заявлении.

«Меджлис крымскотатарского народа призывает Совет безопасности ООН и другие международные институции гарантировать скорейшее прекращение блокады сектора Газа со стороны Израиля и восстановление социальной и политической стабильности в регионе», - отмечается в документе.

Меджлис «осуждает факт вооруженного нападения ВМС Израиля на корабли и пассажиров гуманитарного конвоя «Флотилия свободы» и скорбит в связи с гибелью и ранением десятков мирных людей.

Лидеры крымских татар призывают международное сообщество привлечь к уголовной ответственности «виновных в убийстве активистов движения за мир, пытавшихся прорвать израильскую морскую блокаду».

Израильский спецназ в ночь на понедельник провел операцию по перехвату «Флотилии свободы» из шести судов, в составе которой в блокированный сектор Газа с гуманитарным грузом направлялось около 600 правозащитников. Большинство - граждане Турции.

По сведениям мировых СМИ, число жертв спецоперации достигло 19 человек. Израиль подтверждает гибель девяти человек и ранения семерых израильских солдат, столкнувшихся с сопротивлением участников похода.