Россия и Украина договариваются об экобезопасности в местах базирования ЧФ РФ

Россия и Украина договорились подготовить проект совместного плана мероприятий по вопросам обеспечения экологической безопасности в местах базирования российского Черноморского флота, сообщила пресс-служба министерства природы РФ.

Решение принято по итогам заседания рабочей группы по вопросам экобезопасности, охраны окружающей природной среды подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ российско-украинской межгосударственной комиссии.

"Достигнута договоренность о подготовке проекта совместного плана мероприятий по реализации соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины по вопросам обеспечения экологической безопасности и экологического контроля в местах базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины (1998 г.)", - говорится в пресс-релизе.

Участники встречи рассмотрели вопросы выполнения предписаний, "выданных по результатам проверок соблюдения природоохранного законодательства Украины воинскими формированиями и объектами ЧФ РФ", и обсудили процедуру оформления флотом разрешительной документации "в области охраны окружающей среды".

"Стороны отметили положительную динамику в вопросах оформления разрешительной документации в сфере обращения с отходами и выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - отмечает пресс-служба минприроды.