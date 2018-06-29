Крымский русский

Депутаты крымского парламента приняли целый ряд постановлений, усиливающих позиции русского языка на полуострове. Националистически настроенные политики заявили, что будут добиваться их отмены, однако правящая Партия регионов уже не скрывает желания распространить крымский опыт на всю страну.

Парламент Автономной республики Крым 26 мая голосовал за придание русскому языку регионального статуса, предварительно сменив собственное название. Депутаты проголосовали за то, чтобы место их работы называлось не "Верховная Рада АРК", а "Верховный Совет АРК".

Совершив этот символический жест, народные избранники пошли с места в карьер: объявили русский язык региональным. Мотивировали они свое решение примерно так: большинство жителей Крыма говорит по-русски и считает этот язык приемлемым для общения во всех сферах жизни.

Кроме того, депутаты припомнили прошлому руководству Украины "кампанию по вытеснению русского языка", которая, по их мнению, вела "к дестабилизации общественно-политической обстановки в Крыму, обострению языковой и этнополитической ситуации, ограничению прав русских и русскоязычных граждан".

Этим Верховный Совет не удовлетворился, приняв специальное постановление, предписывающее в Крыму заполнять паспорта, удостоверения личности, а также другие официальные документы по-русски. Не очень, правда, понятно, почему в этот список попали паспорта: на Украине они и так заполняются на двух языках.

Ну и венцом работы депутатов в этот день стало направление в Верховную Раду Украины проекта закона "О гарантировании свободного развития, использования, защиты русского языка и других языков национальных меньшинств Украины". Название документа многословное, но суть ясна: снятие всех ограничений на применение русского языка в регионах, которые этого пожелают. Упомянутые в тексте языки других нацменьшинств - это, конечно, эдакий фиговый листочек - всем понятно, что свобода применения какого-нибудь венгерского или цыганского никого особо не заботит.

Тем не менее, спикер свежепереименованного парламента Владимир Константинов выразил уверенность, что законопроект Верховная Рада одобрит - большинство в руках Партии регионов, для которой всестороннее развитие русского языка - один из декларируемых приоритетов.

В Киеве кипучая деятельность Верховного Совета не осталась незамеченной. Особенно остро на произошедшее отреагировали политики и общественные деятели, придерживающиеся националистических взглядов.

Общее их мнение выразил депутат от БЮТ, глава теневого правительства Сергей Соболев: "Я считаю, что это прямое конституционное нарушение. То, что случилось в Крыму, - этому уже дана оценка и судами и кстати Генеральной прокуратурой. Такие же решения принимались целым рядом советов, и тогда это было опротестовано прокурорами областей, и решения эти немедленно отменены судами, потому что это прямо противоречит конституции".

Партия "Наша Украина", в целом разделяя эту позицию, пошла дальше, пригрозив крымскому парламенту роспуском: "В случае, если Верховный Совет Крыма не отменит свое решение, парламентская фракция "Нашей Украины" выступит с инициативой о досрочном прекращении полномочий Верховного Совета Автономной Республики Крым в соответствии с 84 статьей конституции Украины в связи с грубым нарушением норм действующей конституции", - говорится в сообщении партии экс-президента Виктора Ющенко.

Заявления жесткие. Однако существенно повлиять на ситуацию националистам едва ли удастся. Дело в том, что правящая Партия регионов вполне благосклонно отнеслась к тому, что произошло в Симферополе. Более того, что-то подобное регионалы готовят и для всей Украины.

"Мы уже подготовили ряд законопроектов, что будут последовательно внесены на рассмотрение Верховной Рады. После их принятия русский язык, который является родным для многих граждан Украины, займет достойное место в жизни нашего общества", - пообещал президент Виктор Янукович.

Что это за место, стало ясно из действий и заявлений однопартийцев главы государства. Депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов зарегистрировали законопроект, предусматривающий возвращение русского языка в судопроизводство. Предполагается, что стороны в суде смогут общаться по-русски только при взаимном на то согласии.

Их коллега по Раде Елена Бондаренко рассказала о еще одной инициативе регионалов. В ближайшее время планируется рассмотреть и принять закон об имплементации европейской Хартии региональных языков и языков национальных меньшинств. Суть этого закона примерно такая же, как и у предложенного крымскими депутатами: разрешить свободное использование русского и других национальных языков в регионах, где большинство жителей поддержат соответствующую инициативу.

Согласно законопроекту, украинский перестанет быть обязательным в образовании, кинематографе, телевидении, рекламе, судах, общении с властями и так далее. По словам Бондаренко, большинство жителей Украины говорит по-русски, поэтому ничего страшного для них не произойдет. Даже наоборот: граждане страны получат право выбора, что значительно облегчит их жизнь.

Людей, выступающих за распространение украинского языка, подобные планы очень встревожили. Всем понятно, что на востоке и юге Украины русский моментально вытеснит украинский изо всех сфер жизни, так как абсолютное большинство жителей этих регионов - русскоязычные.

Более того, подобное может произойти и в некоторых центральных областях страны, где людей, говорящих по-русски и по-украински примерно поровну. В результате украинскому языку в большинстве регионов страны будет грозить маргинализация и даже исчезновение.

Полностью украинскими могут остаться только западные области страны. А население Галичины и окрестностей испытывает все большее негодование по поводу политики Партии регионов. Люди всерьез говорят, что Янукович и его команда решили вытравить из страны все украинское, ее национальный дух и идентичность.

Принятие закона, анонсированного регионалами, только подогреет страсти. Негодование может перерасти в ненависть. В этой ситуации в серьезных украинских изданиях стали появляться статьи о неминуемом расколе Украины. Причем пишут их люди, далекие от симпатий к России, а тональность материалов примерно такая: жалко, конечно, что не получилось создать единую, процветающую, демократическую и украинскую Украину, но вот без гири на ноге в виде Юга и Востока страны это обязательно получится.

Пока, впрочем, все идет к тому, что на Украине будет построено полуавторитарное государство вроде России: свободу слова понемногу зажимают, со свободой собраний также все не столь безоблачно, как ранее, Рада пока еще остается местом для дискуссий, но обсуждения законопроектов порой принимают экстравагантные формы.

И сепаратистов в таких странах не жалуют.

Иван Яковина, Lenta.ru