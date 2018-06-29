Повелитель мух. Великий и могучий

Крымские регионалы сделали большой подарок президенту Януковичу и своим однопартийцам в ВР Украины. Крымские парламентарии на заседании в минувшую среду приняли решение по восьми «языковым» вопросам, переадресовав ВР Украины целую повестку дня по изменениям в нескольких законах и принятию новых, и объявили русский язык региональным. Как и обещал президент Янукович для всей страны.

Хотя многим видится, что на самом деле подарок этот — большая свинья, хоть и подложенная президенту не специально, а по причине провинциальной политнаивности. Сами видные регионалы автономии утверждают, что пошли на это от безысходности в преддверии местных выборов. Мол, а что делать? «Мы (кандидат Янукович) обещали людям русский язык во всех сферах, и даже больше — второй государственный, так надо же что-то делать. Вон «Русский блок» и коммунисты как напирают. Не сделаем мы, они пойдут на выборы с критикой Партии регионов».

Таким образом, общими усилиями крымские депутаты адресовали ВР Украины следующие пожелания: внести изменения в законы о Конституции АРК и ВР АРК, рассмотреть проекты законов «О гарантировании свободного развития, использования и защиты русского языка и других языков национальных меньшинств Украины», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно соблюдения статьи 10 Конституции Украины), «О внесении изменения в Закон Украины «О кинематографии». И в довесок — обращение к ВР Украины о «недопущении принятия проектов законов Украины, нарушающих право граждан Украины на использование русского и других языков национальных меньшинств Украины». Все законопроекты, как водится, должны будут продвигать народные депутаты-однопартийцы, поскольку ВР автономии правом законодательной инициативы не обладает (и особо, надо сказать, на том и не настаивает).

Конечно, избирателям теперь будет что рассказать. Но перечень же самих «революционных» нововведений должен бы подвигнуть электорат на естественный вопрос: а что от этого изменится?

Что изменится в жизни крымчан от того, что на здании парламента автономии и значках депутатов вместо «Верховная Рада» будет надпись «Верховный Совет»? Что рядом с табличками с названиями органов власти и самоуправления будет висеть русскоязычный дубликат? Другой вопрос — сколько будет это стоить налогоплательщику, за деньги которого напечатают еще и дорожные знаки? В проектах постановлений бюджетирование не приводилось.

Не спрашивая у Киева и не особо соотносясь с действующим законодательством, крымские депутаты, с озорством правовой безответственности времен президентства Ю.Мешкова, решили внедриться в сферы, им не подвластные. Как то: порядок выдачи паспортов, свидетельств о рождении, документов об образовании и язык судопроизводства. В общем, осталось только вернуть московское время в Крыму и пообещать пенсии в рублях. Хотя, если изучить решения крымских депутатов и сверить их с реальной жизнью, то получается, что выстрел был холостым, но об этом политики умалчивают.

«В Крыму будут выдавать паспорта на русском языке» — облетела новость мир. Господа, откройте паспорт гражданина Украины. Все данные — на двух языках, украинском и русском. Потому как это предписывает пункт 4 Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного постановлением ВР Украины еще в 1992 году. Но замечательное постановление ВР автономии, надо полагать, предлагает паспортным столам первую страницу (она украиноязычная) вообще не заполнять. Но разрешает вносить (по желанию гражданина) данные в паспорт и иные документы, удостоверяющие личность, на крымскотатарском языке. Он ведь по Конституции Крыма тоже официальный. Очень хочется увидеть паспортиста, который будет выполнять это постановление ВР автономии, человека, оформляющего паспорт исключительно на крымскотатарском языке, а также услышать реакцию министра внутренних дел А.Могилева на решение его собратьев по партии. Хотя, прежде всего, наверное, должен последовать протест прокурора АРК на данное постановление, явно выходящее за рамки компетенции ВР автономии, а также на то, которое регламентирует крымским судам языковые новшества.

Нет, в жизни и так практически все заседания проходят на русском языке. Судья открывает заседание на государственном, потом стороны высказывают пожелание продолжать на русском. Но документы, понятно, исполнены на украинском. Крымские депутаты теперь предлагают судам выдавать дубликаты на русском языке. «По ходатайству участников процесса процесс ведется на русском языке, по ходатайству участников процесса суд выдает тексты процессуальных документов наряду с государственным языком и в переводе на русский язык», — говорится в постановлении. Такая мелочь, как средства, которые должны будут изыскать суды для перевода процессуальных документов (всех, надо полагать?), в постановлении упущена. Но это и не крымская головная боль — суды финансируются из госбюджета. Кроме того, депутаты решили закрепить право граждан на свободное использование русского языка в нотариальном производстве, в производстве по делам об административных правонарушениях и при оказании юридической помощи. Так же — документы на государственном языке должны составляться в переводе на русский. Даже оставив за скобками очевидную сомнительность законности таких решений, а потому — нереальности воплощения, нельзя не удивится их абсурдности и даже вредности для людей. Ну, представьте себе, что решение суда первой инстанции человек получил на русском языке. Апелляционные инстанции хозяйственного и административного судов Крыма находятся в Севастополе, который не входит в «территорию АРК». Далее — кассационные инстанции в Киеве. Или крымские депутаты полагают, что, вслед за их постановлением, вся законодательная база и практика ее применения будет изменена?

Поэтому вопрос: что со всем этим баловством станет делать Киев в лице президента и его администрации, ВР Украины, Кабмин и отдельные министерства и ведомства?

Вариант первый: непублично дадут по шапке крымским регионалам, чтоб не бежали впереди паровоза, когда их не просят, и сделают вид, что ничего не произошло.

Вариант второй: притворятся, что все законно и продолжат игру уже в ВР Украины, в результате чего количество законопроектов по данной теме вырастет на полдюжины, они медленно будут двигаться. Или не двигаться. Но избирателям скажут: вот, слово сдержали, внедряем русский язык во все сферы жизни...

Однако надо понимать: все желающие посоревноваться в крымском парламенте по выдвижению своих проектов на достигнутом вряд ли остановятся. Выборы только забрезжили. И поле у основных игроков — одно и то же, конкуренция невиданная. К тому же поток ресурсов из Белокаменной уже никто перекрывать не будет. Поэтому надеяться на то, что одним заседанием и авоськой «языковых» проблем весь пар выпущен, некоторым умеренным в этом вопросе руководителям Крыма не стоит. Ритуальные пляски вокруг облепленного мухами фетиша продолжатся, со всеми вытекающими…

С другой стороны, судя по всему, Крым в видении Виктора Януковича должен явить Украине авангард преобразований и улучшения жизни уже сегодня. Вице-премьер А.Клюев так и сказал на совещании: «К концу года население Крыма просто обязано почувствовать результат!» Чтобы Крым стал образцом регионального успеха, Кабмин денег не жалеет. На завершение строительства объездной дороги вокруг Симферополя и других транспортных развязок, строительство пригородного вокзала — 800 млн. грн., на решение проблем энергообеспечения полуострова и строительство ветроэлектростанций — 150 млн., на разработку генплана развития Крыма — 10 млн. грн... Нет, все логично, если учитывать, что Крым — базовый регион для ПРУ, куда же, как не в свои вотчины, вливать основные бюджетные средства. Но цель поставлена — явить результат!

Некоторые уже есть — начался курортный сезон. За подготовку к нему ответственна уже обновленная власть. Конечно, никто не надеялся на чудо, но думалось, что кризис таки заставит реальных собственников курортной индустрии зашевелиться в борьбе за туриста, а необходимость показать неслабый результат подвигнет на решительные меры по наведению элементарного порядка с землей и парками-пляжами макеевскую бригаду Партии регионов, десантировавшуюся в правительство Крыма.

Андрей Клименко, известный крымский экономический эксперт и автор нескольких программ и концепций развития автономии и Севастополя, выдает неутешительный итог сравнения новостей из стран Причерноморья и Крыма. Новость из Болгарии — в поездах внедряют Wi-Fi. Наши власти сообщают: на дорогах Крыма завершается ямочный ремонт. Еще пример: Турция вводит дополнительные прямые авиарейсы из Европы, в Крыму же в курортный сезон запустят дополнительные троллейбусы. Экономический кризис в большинстве стран—соседей Крыма подтолкнул к снижению цен и облегчению налогового бремени. Болгария планирует увеличить турпоток и доходы от туризма примерно на пять процентов. В первую очередь — за счет российского туриста, которого так ждут в Крыму, и за счет… национального туриста. Для этого они внедрили целую программу по снижению цен для болгар, которые приедут отдыхать на болгарские курорты! В Крыму цены в этот сезон могут возрасти на 15 процентов, а власти намерены вводить новые налоги для среднего бизнеса — держателей частных отелей и пансионатов.

Сразу же после прихода к власти команды Василия Джарты была создана рабочая группа по проверке пляжных зон. Совет министров выдал постановление о запрете взимания платы за доступ к пляжам общего пользования. Прекрасно! А сколько их? Потому как организованных отдыхающих, по статистике последних лет, в Крыму всего один миллион и они отдыхают на лечебных и детских пляжах, которые для остальных курортников закрыты. А «дикарей», как говорили раньше, — четыре миллиона. Министр курортов и туризма Сергей Кириленко точное количество пляжей назвать затрудняется, говорит, что общего пользования — около 30. Вот на них, надо полагать, все четыре миллиона и разместятся.

В утешение им, по логике крымских политиков, должны быть таблички на русском языке. Впрочем, на заборах, закрывших доступ к общенародному достоянию — морю, они всегда были на великом и могучем …

Валентина Самар, газета "Зеркало недели"