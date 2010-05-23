Местные выборы в Украине должны состояться осенью 2010 года - Янукович

Выборы в местные органы власти должны состояться осенью 2010 года, считает президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Конституция требует провести выборы в этом году. Откладывать их дальше - это значит нарушать Конституцию. Это недопустимо, и я на это никогда не пойду», - сказал он в интервью телеканалам в воскресенье.

ЯНУКОВИЧ сообщил, что в ближайшее время начнет консультации по этому вопросу со всеми политсилами, в том числе оппозиционными.

Президент выразил убеждение, что выборы нужно проводить на основе нового законодательства, которое можно принять в первом полугодии 2010 года.

«Практически все политические силы высказались за то, что избирательное законодательство необходимо изменять. Нам нужно договариваться сейчас, чтобы законопроекты были отработаны, согласованы между политическими силами, рассмотрены и приняты в парламенте. Я считаю, что на поселковом уровне нужно проводить мажоритарные выборы, чтобы люди своих депутатов знали, чтобы они были закреплены за территориями», - сказал ЯНУКОВИЧ.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает: выборы в местные советы нужно проводить в марте 2011 года.

«Я думаю, что провести выборы, если придерживаться всех правил, норм и процедур, в этом году невозможно», - заявил спикер в субботу на пресс-конференции в Харькове.

По его мнению, чтобы новые выборы «не возрождали острые политические противостояния», необходимо внести ряд изменений в Конституцию и закон о выборах.

Для начала необходимо унифицировать сроки пребывания на должностях депутатов местных и председателей. Каденции целесообразно уравнять до пяти лет через внесение изменений в основной закон Украины, считает спикер.

По словам ЛИТВИНА, согласование изменений в Конституцию и экспертиза Конституционного суда дает возможность принять поправки не раньше сентября, а это фактически делает невозможным проведение выборов в местные советы осенью 2010 года. «Если в сентябре внести изменения в Конституцию, то выборы в октябре провести никоим образом не удастся», - заявил спикер.

Следующим шагом, по его словам, должно быть определение в Конституции нормы общей обязательности очередных выборов и отмены решения КС о том, что «депутат или председатель, избранные на досрочных выборах, должны работать полный срок».

«Если оставить все без изменений, то нужно будет Верховной Раде Украины следить, когда закончатся сроки каждого сельского, поселкового, городского, районного, областного совета. И предварительно к определенному законом сроку, объявлять об избирательной кампании», - сказал ЛИТВИН. Это, по словам спикера, перегрузит работу парламента.

Затем, по мнению председателя Рады, необходимо принять закон «О выборах», где будет четко определена избирательная система. Кроме того, расходы на выборы должны быть прописаны в госбюджете.

«Именно учитывая необходимость нормировать эти вопросы, и было мое предложение, что следующие выборы должны состояться 27 марта 2011 года», - подчеркнул ЛИТВИН.

По материалам УНИАНа