Аварийная посадка евро

Если в особо кризисное время нас заботили скачки доллара, то сегодня главным возмутителем стал евро. Курс европейской валюты стремительно падает. Еще вчера ее продавили по 10 грн., а в начале года по 11,5 грн., то сегодня не дают больше 9,7 грн. Экономика Украины в данном случае не причем. Так как курс доллара по отношению к гривне у нас стабильный, то, соответственно, девальвация евро относительно доллара автоматически обесценивает европейскую валюту по отношению к гривне. А девальвация существенная. Если в начале года курса евро был на уровне 1,45 долларов, то на текущий момент он возле отметки 1,24.

Почему падает евро?

Во многом это связано с «первой волной» кризиса. Экономика Европы в 2008 году столкнулась с проблемой «плохих активов», прежде всего, это были кредиты банков, выданные на покупку недвижимости или связанные со строительством. Тогда руководство Евросоюза с оглядкой на США приняло решение покрыть убытки за счет государственных средств. В то время казалось, что это единственный выход. Чтобы не допустить банкротства крупных банков и транснациональных компаний, европейские страны активно начали решать за счет бюджета проблемы частного бизнеса. В отдельных странах это действительно дало положительный результат, но далеко не во всех. В отличие от США, ЕС - конфедерация государств с разным уровнем развития экономик. Если для Германии двукратный рост государственного долга - некритическая ситуация, то для Греции даже небольшой рост дефицита госбюджета оказался «смертельным». А дальше сработал принцип домино - когда проблема одной маленькой страны стала проблемой всего ЕС. Ответной реакций стало падение евро.

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Греция, или Португалия, или Испания, или Италия объявит дефолт по своим ценным бумагам и не сможет выплачивать по ним проценты.

Уровень безработицы в Испании будет и дальше увеличиваться. На сегодня он составляет 20%. Эксперты оценивают критически, если он более 7%.

Дефицит госбюджетов Греции, Ирландии, Испании, Португалии, Италии реально не сократится в течение ближайшего квартала. Эти страны явно перестарались с финансированием «убытков» частного сектора. К примеру, госдолг Греции составляет 120% ВВП.

Политики и эксперты дальше будут пугать крахом евро. Так, стоило президенту Франции Николя Саркози заявить, что страна может выйти из еврозоны, как курс европейской валюты по отношению к доллару обвалился более чем на 10%.

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Темп роста ВВП еврозоны в дальнейшем сохранится, а лучше, если ускорится. По итогам первого квартала ВВП еврозоны вырос на 0,5% против прошлогоднего показателя.

Это касается и промпроизводства. Промышленное производство еврозоны по итогам марта выросло на 6,9%, по сравнению с прошлым годом. Показатель более высокий, чем в США и Японии.

Уровень безработицы в еврозоне начнет падать, а прогноз тому есть. На сегодня показатель составляет 10% и не повышается. В США - 9,9%, но есть склонность к росту.

Сальдо торгового баланса еврозоны продолжит оставаться положительным, как и на данный момент - по итогам марта +4,5 млдрд. евро, в отличие от отрицательного сальдо США.

В данном случае с точки зрения макропоказателей экономика ЕС выглядит более привлекательной, чем экономики США и Японии, тем более развивающихся стран. Но политические катаклизмы в самых худших проявлениях захлестнули Европу. Поэтому на сегодня курс евро формируется не столько под влиянием экономических показателей, сколько политических выпадов.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)