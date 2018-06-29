Депортация: 66 лет спустя (фоторепортаж)

Шестьдесят шесть лет со дня принудительного переселения крымскотатарского народа из Крыма в Среднюю Азию, в районы Сибири и Урала исполнилось в мае.

В сорок четвертом сотрудники НКВД, выполняя подписанное руководителем СССР Иосифом Сталиным решение Государственного комитета обороны, в течение трех дней - с 18 по 20 мая - депортировали около 190 тысяч татар. Причиной выселения называлось дезертирство из частей Красной Армии, пособничество немецким оккупанатам и расправы над советскимм партизанами.

В годы войны с полуострова высели также крымских немцев, армян, болгар и греков.

Массовое возвращение в Крым началось в конце 80-х годов. В 1989 году Верховный совет СССР принял декларацию "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав".

С 1993 года в Крыму 18 мая отмечается как День памяти жертв депортации.

Традиционно в этот день колонны крымских татар с флагами и транспарантами идут от окраин Симферополя к центру города. Там они собираются на траурный митинг. Требования из года в год не меняются - признать депортацию актом геноцида, выделить землю, предоставить возможность учиться на родном языке, возвратить исторические названия городам и селам полуострова. Крымские татары обращаются со своими проблемами к мировому сообществу, нынче намерены вынести их на международный спецфорум.

"Мы, участники всекрымского траурного митинга, считаем необходимым проведение в ближайшее время под эгидой международных организаций специального форума по вопросу восстановления прав крымскотатарского народа на своей Родине, обеспечения его безопасности и гарантий развития в Украине", - говорится в резолюции акции, которая, по разным оценкам, собрала от 12 до 25 тысяч человек.

Меджлис надеется, что новая власть Украины пойдет навстречу крымским татарам, хотя на президентских выборах многие из них поддерживали Юлию Тимошенко.

"Несмотря на то, как мы голосовали, факт тот, что большинством населения Украины избран президентом Виктор Янукович. Мы для защиты интересов своих соотечественников будем идти на конструктивное сотрудничество. Хотя, конечно, принципиальные вопросы мы будем отстаивать", - сказал лидер меджлиса Мустафа Джемилев.

Среди них - вопрос базирования Черноморского флота России. Меджлис требует разорвать российско-украинское соглашение о продлении пребывания ЧФ в Крыму до 2042 года.

"Все здравомыслящие наши соотечественники, и, разумеется меджлис крымскотатарского народа, будут вместе с политическими силами, добивающимися денонсации этого унизительного и позорного для Украины соглашения", - подчеркнул Джемилев.

Новая власть Крыма, сформированная после победы Януковича, готова к диалогу с татарами.

"Все народы, которые живут в Украине и, в частности, в Крыму, - это украинцы. Мы обязаны заботиться о жителях Украины, создавать им комфортные условия для того, чтобы люди, живующие в Крыму, не выживали, а жили, чтобы каждый человек чувствовал заботу государства", - сказал крымский премьер-"регионал" Василий Джарты.

/УНИАН-Крым/

Фото Андрея Любимова, Алексея Сувирова, УНИАН.