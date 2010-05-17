Милиция готовит к курортному сезону внутренние войска и велосипеды

Полтысячи военнослужащих Внутренних войск привлечет Крым для обеспечения охраны общественного порядка в курортный сезон. Летом возобновят работу временные отделения милиции и велопатрули, сообщил начальник крымской милиции Александр ПРОСОЛОВ.

«Для увеличения плотности перекрытия патрулями территорий курортных городов будут использоваться дополнительно выделенные в распоряжение главка милиции пятьсот военнослужащих Внутренних войск, которые прибудут из Киева», - сказал ПРОСОЛОВ на совещании в Симферополе.

Военнослужащие будут охранять порядок в Алуште, Евпатории, Керчи, Саках, Ялте, Черноморском, Раздольненском и Симферопольских районах.

«С первого июня возобновляют деятельность временные отделения милиция в Керчи, Ялте, Судаке, Саках, симферопольском поселке Николаевка. (Возобновляется) работа велопатрулей в Симферополе, Феодосии, Евпатории», - сообщил ПРОСОЛОВ.

Стоимость отдыха в Крыму увеличилась по сравнению с 2009 годом в среднем на 15% - подорожали энергоносители и продукты. При этом эксперты не исключают увеличения количества отдыхающих из России за счет потепления российско-украинских отношений.

По официальным данным, в прошлом году в Крыму отдохнули пять миллионов человек - на 700 тысяч меньше, чем в 2008-ом.