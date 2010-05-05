В Ялте пройдет «Формула-1» на море

Первый этап чемпионата мира по кольцевым гонкам в открытом море с участием спортсменов из Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Украины и Швеции состоится в Ялте 7-9 мая, передает УНИАН.

Соревнования будут проводиться в двух классах: SuperSport и Evolution.

В классе SuperSport участвуют открытые лодки, предусмотрено ограничение скорости - 90 морских миль в час. «Это скорость дает возможность безопасно находиться в лодке, вести борьбу на всей дистанции, в то же время обеспечивает большую зрелищность», - сообщил на пресс-конференции в Симферополе президент национальной федерации водно-моторного спорта Украины Виктор ШЕМЧУК.

В классе Evolution суда оборудованы «капсулой безопасности», гонщик пристегнут пятиточечными ремнями. «Ограничения есть только по весу. Все лодки должны иметь одинаковый вес», - отметил ШЕМЧУК.

Трасса, где пройдут гонки, расположена вдоль ялтинской набережной.

На 7 мая запланированы квалификационные заезды. 8 мая пройдет спринтерская гонка - 49 миль (семь кругов). 9 мая спортсмены будут участвовать в гонке на выживание - 77 миль (одиннадцать кругов).

В субботу и воскресенье в Ялте выступят популярные эстрадные исполнители.

Курортный город ожидает притока туристов. «Элитные базы размещения заранее забронированы», - сказала на днях по телефону УНИАН пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА.

Право открыть водный аналог «Формулы-1» Украина получила благодаря победе команды «Украинский дух» в 2009 году в чемпионате мира Powerboat P1 в классе SuperSport.