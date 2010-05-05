Альпинист сорвался со скалы в Крыму
09:44, 05 мая 2010Крым
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Турист в больнице
Россиянин, который в составе группы альпинистов осуществлял восхождение на скалу в районе южнобережного поселка Форос в Крыму, упав, получил сотрясение головного мозга и сломал руку и ногу, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
24-летний житель Москвы сорвался с высоты шести-восьми метров из-за неосмотрительности.
Горноспасатели оказали туристу первую медицинскую помощь.
Пострадавший доставлен в больницу.
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