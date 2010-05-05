Москва передала 40 ветеранам Севастополя по тысяче гривен

В Севастополе 40 ветеранов войны получили единовременную материальную помощь правительства Москвы в размере около 1 тысячи гривен.

Помощь выплачивается в рамках проводимых правительством Москвы мероприятиям, связанным с развитием международных отношений и международного сотрудничества в 2010 году.

«Москва регулярно оказывает помощь ветеранам Севастополя, и не только Севастополя, а и стран СНГ, стран Балтии. Мы к этой юбилейной дате (65-ю Победы) будем оказывать помощь нескольким группам ветеранов, в первую очередь - ветеранам битвы под Москвой, и другим категориям», - заявил журналистам заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Андрей ЧИЖОВ.

Он передал поздравление мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.