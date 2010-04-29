Медведев и Янукович подписали законы о ратификации флотского соглашение
18:12, 29 апреля 2010Крым
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ЧФ России остается в Крыму до середины века
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Украиной, продолжающий срок пребывания российского Черноморскою флота в Крыму до 2042 года, сообщила пресс-служба Кремля.
Закон принят Государственной думой РФ 27 апреля и одобрен Советом Федерации 28 апреля.
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о ратификации договора, принятый Верховной Радой 27 апреля, сообщает официальное представительство главы государства.
Украинский парламент проголосовал за ратификацию соглашения, несмотря на сопротивление депутатов-оппозиционеров, которые считают антиконституционным продление срока нахождения ЧФ РФ в Крыму после 2017 года.
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