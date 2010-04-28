Азаров настаивает: ЧФ ни на йоту не ограничивает суверенитет Украины

Премьер-министр Николай АЗАРОВ настаивает, что подписание соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму не ограничивает суверенитет Украины и не передает в российскую собственность ее территорию.

«То, что срок пребывания Черноморского флота продлевается, это ни на йоту не ограничивает тот объем суверенитета, который есть у нашего государства, не лишает Украину ни пяди украинской земли, не наносит никакого вреда нашему народу, не ущемляет права ни одного гражданина», - сказал АЗАРОВ на заседании правительства.

Вместо этого, по его словам, это соглашение является катализатором ускорения экономического роста страны.

Таким образом, по мнению АЗАРОВА, подписание соглашения и его ратификация в Верховной Раде является историческим решением для Украины в интересах стратегического добрососедства и сотрудничества.

«Теперь можно уверенно сказать, что Украина станет сильным и независимым государством», - убежден он.

Премьер добавил, что благодаря снижению цены на природный газ, которое произойдет в результате продления срока пребывания ЧФ РФ в Украине, правительство смогло разработать сбалансированный бюджет.

«Новое соглашение с Россией о снижении цены на газ, принятие сбалансированного бюджета, заключение нового соглашения с МВФ и, как следствие, выход из кризиса и развитие Украины - это звенья одной цепи. Оппозиция на “мерседесах”, которая хищнически делала бизнес на кризисе, видит в возрождении Украины свою политическую смерть. И поэтому безумными, абсолютно дикарскими средствами противодействует нам. Мы на провокации дадим ответ практической работой», - подчеркнул АЗАРОВ.