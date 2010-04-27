Украина станет изгоем в случае денонсации соглашения по ЧФ

Украина в случае денонсации соглашения о продлении сроков базирования Черноморского флота России в Крыму до 2042 года нарушит международное право, заявил первый заместитель министра иностранных дел РФ Андрей ДЕНИСОВ, передает УНИАН.

«Для того и существует международного право, чтобы обеспечивать выполнение международных договоров. Разумеется, политики Украины могут заявлять о денонсации - это дело их личной совести, но если в международном договоре не предусмотрено право выхода, то по Венской конвенции для того, чтобы договор был прерван требуется коренное изменение обстоятельств - это может быть форс-мажор, обстоятельства неопределимой силы и так далее или как минимум должно быть грубое или систематическое невыполнение одной и сторон своих обязательств по договору», - сказал ДЕНИСОВ в Госдуме РФ,

Он заявил, что соглашение не предусматривает обращение в арбитражные третейские организации, но желание денонсировать договор по общей норме международного права потребует разбирательств.

«Гарантия действия договора - это само международное право», - сказал замминистра внешнеполитического ведомства РФ, отметив, что ратификация в парламентах еще более укрепляет силу соглашения.

«Любое государство может денонсировать любой договор - это, в конце концов, воля этого государство, но тем самым оно открыто нарушает международное право и фактически переводит себя в разряд государств-изгоев со всеми вытекающими от сюда последствиями», - подчеркнул ДЕНИСОВ.

Он отметил, что деньги которые недополучит бюджет России из-за скидок на газ для Украины не помешали бы для развития народного хозяйства РФ, но «за все надо платить, в том числе за получение каких-то геополитических результатов».

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ 21 апреля подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Украина в обмен на это добилась сокращения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.

Оппозиционные партии в Украине заявили о неконституционности договора.

Госдума РФ и Верховная Рада Украины 27 апреля ратифицировали соглашение.