Россия модернизирует Черноморский флот

Решение оставить российский флот в Крыму до 2042 года открывает двери его полномасштабной модернизации. Первым на замену устаревшей технике может прийти французский вертолетоносец «Мистраль», который в этом году планируют купить россияне, пишет газета «ДЕЛО».

Договоренность президентов Украины и России о базировании Черноморского флота (ЧФ) в Крыму до 2042 года делает неизбежным обновление корабельного состава. Уже на сегодняшний день около 20 кораблей Черноморского флота, включая флагман ЧФ — ракетный крейсер «Москва», перешагнули тридцатилетний рубеж — предельный срок службы надводных суден.

Россияне на протяжении нескольких лет безуспешно пытаются провести ротацию военной техники в крымских акваториях. Но даже еще год назад это было немыслимо: украинская сторона отказывала россиянам в модернизации флота, ссылаясь на межгосударственные соглашения от 1997 года.

Там четко указано, какие именно корабли могут находиться на территории Украины. Однако продление срока аренды военной базы до 2042 года становится бессмысленным без обновления и так устаревшего корабельного состава. После подписания 22 апреля межгосударственных договоренностей о пролонгации аренды с российской стороны даже прозвучали конкретные планы северных соседей по замене своего флота. Одной из главных новинок может стать появление у причальных стенок Севастополя французского десантного корабля типа Мистраль под российским флагом.

Сделку по приобретению французского вертолетоносца Минобороны РФ планирует подписать до конца года. Россияне и французы предварительно договорились о приобретении четырех таких кораблей, каждый из которых стоит от 400 до 500 млн. евро. Единственное, что мешает поставить точку в переговорах: не решено, сколько кораблей будет построено во Франции, а сколько — по лицензии в России.

Член общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко на днях высказал прогнозы относительно того, что одно из этих суден пропишется в Крыму. «Не исключено, что именно в Севастополе будет базироваться первый построенный по заказу России во Франции вертолетоносец типа «Мистраль», который также возьмет на себя функции корабля управления», — заявил он. «Строительство этих кораблей можно организовать на верфях в Николаеве, где раньше строились вертолетоносцы и авианосцы для ВМФ СССР», — продолжил мысль руководитель российского Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. Кстати, о боевых возможностях вертолетоносца красноречиво высказался год назад командующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий: «Если бы во время конфликта с Грузией у нас имелся корабль типа «Мистраль», Черноморский флот выполнил бы свою задачу за 40 минут, и не понадобились бы 26 часов, как это было тогда».

Участие в модернизации

Обновлению корабельного парка российского флота может посодействовать и сама Украина. Как заявил в минувшую пятницу депутат Государственной думы России, председатель подкомитета по военно-техническому сотрудничеству Михаил Ненашев, ракетный крейсер «Украина», который находится на судостроительном заводе в Николаеве и готов на 70%, может быть принят в состав Военно-морского флота России. «Нам этот корабль нужен», — сказал депутат. Ненашев также подтвердил, что пролонгация договоренностей о базировании ЧФ РФ в Крыму «открывает дорогу для достижения конкретных договоренностей в вопросе покупки крейсера». Кроме того, член Госдумы России сообщил, что на судостроительном заводе в Херсоне практически на 100% готова плавмастерская, которая нужна российской стороне для перезагрузки атомных реакторов, и добавил, что «мы готовы ее взять как для ВМФ, так и для использования в системе военно-морского транспорта».

В целом, по словам российских экспертов, Черноморский флот ждет масштабное обновление. «Флот должен получить до 8 строящихся корветов типа «Стерегущий» и фрегатов типа «Адмирал Горшков», 10-12 минных тральщиков типа «Александрит», 6-8 малых артиллерийских кораблей типа «Буян», 10-12 ракетных катеров типа «Скорпион», а также 8-10 малых подводных лодок типа П-750», — объяснил Коротченко. Тут можно вспомнить еще одно прошлогоднее заявление главкома ВМФ РФ Владимира Высоцкого о том, что с 2010 года на ЧФ будут приходить ежегодно по одному новому надводному кораблю океанской зоны и по одной подлодке.

В Украине соглашаются, что при сохранении российского флота в Крыму до 2042 года ротации кораблей не избежать. «Продление срока базирования ЧФ в Севастополе означает автоматическое разрешение на его модернизацию, поскольку если говорили, что корабли до 2017 года могут заржаветь, то пребывание до 2042 года без модернизации вообще невозможно», — объясняет капитан I ранга Военно-морских сил Украины Мирослав Мамчак.

Флот вне контроля

Мамчак уверен, что Украине, которая не сможет проконтролировать процесс замены корабельного состава ЧФ РФ, модернизация корабельного состава может нанести вред. «Бесконтрольное разрешение на модернизацию состава ЧФ ставит под сомнение и безъядерный статус Украины, поскольку российские корабли и самолеты способны принять на борт и применить ядерное оружие», — подчеркнул офицер. В свою очередь бывший заместитель мэра Севастополя, полковник Черноморского флота Валерий Иванов в комментарии «ДЕЛУ» высказал уверенность, что продление аренды и модернизация флота пойдут на пользу Севастополю и Крыму. Он напомнил, что в инфраструктуру города в 2009 году россияне вложили 28 млн. грн. Деньги пошли на ремонт канализационных коллекторов, очистных сооружений, кровель домов, перечисляет Иванов. Он также отметил, что замена кораблей — не главная проблема Черноморского флота. «Срок службы того же крейсера «Москва» можно продлить на 10 лет, и он в течение этого времени будет способен выполнять свои задачи, — говорит полковник. — Основное — это модернизация береговой инфраструктуры: причальных стенок, коммуникаций, которые пришли в негодность, все надо перестраивать». Мирослав Мамчак, который так же, как и Валерий Иванов, проживает в Севастополе, сомневается в пользе этих капиталовложений для города. «Пока еще Россия в Севастополе не построила ничего для города, а все — для своих военных. Школа, детсад, дом и тому подобное — все это для использования только военнослужащими ЧФ», — объясняет он.

Наряду с большими планами российских моряков отечественному флоту обновление пока не грозит. Министр обороны адмирал Михаил Ежель на днях констатировал, что в Военно-морских силах Украины положительно оценивается техническое состояние только четверти боевых кораблей и катеров. Глава министерства отметил, что с 2006 по 2009 год оборонное ведомство недополучило около 11,5 млрд. грн., которые предназначались на развитие армии.

Что собой представляет Черноморский Флот в Крыму:

1 ракетный крейсер

2 больших противолодочных корабля

2 ракетных корабля на воздушной подушке

2 подводные лодки (одна в ремонте)

3 сторожевых корабля

7 малых противолодочных кораблей

2 базовых тральщика

6 ракетных катеров

2 малых ракетных катера

7 больших десантных кораблей

6 морских тральщиков

На базе ЧФ РФ дислоцируется 22 самолета типа Су-24, которые могут нести ядерные боеприпасы. Из них 18 самолетов – бомбардировщики, еще четыре – самолеты-разведчики Су-24МР.

Также на вооружении ЧФ РФ свыше 10 вертолетов Ка-25, Ка-27, Ми-14 и Ми-8.

ЧФ РФ сегодня базируется на 4591 объектах флотской инфраструктуры.

Федор Орищук, «ДЕЛО».