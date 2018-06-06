Отрадный пакт

Сокрушительная победа российской дипломатии — только так можно охарактеризовать харьковское соглашение “дешевый газ в обмен на Черноморский флот”. Теперь мы должны отстоять эту победу от тех на Украине и Западе, кто жаждет превратить ее в поражение.

Даже в России нашлись те, кто счел решение Виктора Януковича рискованным кульбитом на грани авантюризма. Мол, едва вступив в должность, четвертый президент Украины сразу поставил свою страну на грань раскола. Да, Янукович пошел на риск. Но этот риск абсолютно оправдан. Пакт Медведев—Янукович в Харькове полностью соответствует национальным интересам как России, так и Украины.

Вылетевшие недавно из украинской власти “оранжевые” трибуны Тимошенко, Ющенко и его “духовный сын” Яценюк грозят новому президенту страшными карами. Ну и что? Это их работа. Оппозиция обязана делать все, чтобы лишить власть возможности осуществить свои планы. Власть же обязана отбить атаки оппозиции и настоять на своем. Это азы политической науки. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Нельзя быть милым и приятным для всех. Попытка проводить такой курс обязательно превратит тебя во всеми презираемого изгоя. Политический капитал для того и существует, чтобы его тратить.

Януковича называют пророссийским политиком. Нет ничего дальше от истины. Олигархат восточной Украины, чьим ставленником является новый президент, меньше всего хочет попасть под власть Москвы. В независимости Украины на востоке страны сейчас заинтересованы ничуть не меньше, чем на “антимоскальском” западе.

Но прагматики на востоке осознают то, что никак не может дойти до одержимых идеологическими заморочками идеалистов на западе: точка невозврата Украины в любое подобие СССР давно пройдена. Нет нужды, подобно Кучме, доказывать, что Украина — не Россия. Но независимая Украина не может существовать в вакууме или опираться только на одну, “западную” ногу. Чтобы преуспеть, Киеву нужны партнерские отношения и с Евросоюзом, и с Москвой.

Это не Янукович раскалывает страну. Это Ющенко упорно тянул Украину в направлении, гибельном для ее национальных интересов. Новый президент всего лишь восстанавливает баланс. Кому-то все это может показаться выспренней риторикой. Но это лишь хладнокровная оценка реальной ситуации.

Дай волю Ющенко, он бы превратил Украину во вторую Грузию, “форпост западной цивилизации в битве против варварской Московии”. Но нужно ли это украинскому народу? Его интересам отвечает нейтральный статус Украины и дружба со всеми своими соседями.

Не будем кривить душой. Украинцы (включая, возможно, и самого Януковича) наверняка предпочли бы иметь низкие цены на газ, не продлевая срок пребывания нашего Черноморского флота в Крыму. Но в жизни по-другому не бывает. Чтобы что-то получить, всегда надо что-то отдать.

Главная задача Януковича на восточном направлении — оздоровить отношения между Москвой и Киевом, убрать из них элемент надрыва и излишней конфронтации. После недавней трагедии под Смоленском и эмоционального единения между россиянами и поляками многие в России с изумлением обнаружили: а ведь нас с ними разделяет не так уж много! Оказалось, что конфликт был основан не столько на реальной разнице в интересах, сколько на чем-то наносном. Для России и Украины это верно вдвойне.

Не стоит думать, что Янукович и его единомышленники пришли в киевскую власть навечно. Политика в любой демократической стране живет по закону маятника. Логично предположить, что уже через несколько лет на киевском “престоле” окажется либо Юлия Тимошенко, либо какой-нибудь “духовный брат” Ющенко.

Но это только увеличивает важность задач, стоящих перед Януковичем, и ощущение срочности. За время, которое есть у четвертого президента Украины, он должен создать такой фундамент отношений с Россией, который минимизировал бы возможности следующих лидеров страны, даже при всем их желании, взять реванш.

Соглашение в Харькове — первый шаг в правильном направлении. И именно поэтому так важно, чтобы он оказался успешным, чтобы внутриполитические оппоненты Януковича на Украине не сшибли его с ног. Сейчас мы не можем знать: победит в ближайшие дни и недели в Киеве курс президента или курс местных ура-патриотов. Украинская политика непредсказуема. Даже ратификация пакта Медведев—Янукович Верховной радой не поставит точку. Оппоненты договора наверняка обратятся в суды.

Но если Януковичу и стоило заваривать кашу, то лучшего момента, чем сейчас, не придумаешь. У президента Украины все еще продолжается политический медовый месяц. Западу особо громко возражать против его договоренностей с Москвой пока как-то не с руки.

В любом случае Россия в нынешних обстоятельствах сделала все, что могла. Наша политика по отношению к Киеву в последние годы не отличалась особой глубиной или логикой. Но сейчас так и хочется воскликнуть: наше дело правое!

Михаил Ростовский, газета "Московский комсомолец"