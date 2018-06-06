Москва купила морское господство с помощью газовой сделки

России удалось удовлетворить свои стратегические притязания, заключив договор о сохранении Черноморского флота на Украине до середины нынешнего столетия.

Президент Медведев после переговоров с Виктором Януковичем, своим украинским коллегой, заявил, что российский флот будет оставаться на своей теперешней базе в севастопольском порту ещё 25 лет после того, как в 2017 году истечёт нынешний срок аренды. В соответствии с достигнутым соглашением срок можно будет продлить ещё на пять лет, до 2047 года.

За это Украина получает 30-процентную скидку на цены на газ, импортируемый из России. Президент Янукович заявил, что за предстоящие десять лет эта уступка составит 40 миллиардов долларов (26 миллиардов евро) российской помощи.

Предыдущий президент, Виктор Ющенко, настаивал, чтобы по окончании срока аренды российская военная база была закрыта. И вот теперь, через два месяца после того, как с избранием пророссийского президента Януковича «оранжевая революция», культивировавшая прозападную ориентацию Украины, потерпела окончательное поражение, удалось достигнуть соглашения, ставшего триумфом Кремля.

Встреча в украинском городе Харькове – пятая по счету встреча руководителей двух стран со времени вступления Януковича в феврале в должность президента; такая частота – показатель интенсивности усилий России по восстановлению своего влияния среди стран ближайшего окружения после определённого перерыва в отношениях в годы правления Ющенко. Президент Медведев в своё время назвал Ющенко «антироссийским» политиком и заявил, что больше не хочет с ним встречаться.

Янукович отказался от политической линии Ющенко, ориентированной на вступление в НАТО, которую активно поддерживали США при президенте Буше. Президент Обама оказывал натовским планам Украины уже значительно меньшую поддержку. Его политика «перезагрузки» был направлена скорее на улучшение отношений с Москвой.

Обама, вероятно, подвергнется нападкам со стороны республиканцев, которые усмотрят в нынешнем соглашении России и Украины доказательство его неспособности противостоять стремлению России установить своё влияние над бывшими советскими республиками.

Министр иностранных дел Украины попытался предупредить возможную критику, заявив, что российское военное присутствие будет «способствовать стабильности и миру в Европе». И добавил: «Мы не должны рассматривать Черноморский флот как источник угрозы для суверенитета и территориальной целостности Украины. Его присутствие не должно вызывать тревоги среди наших западных партнеров относительно независимости Украины».

Президент Медведев заявил, что энергетическое соглашение при нынешних ценах экономит для Украины 100 долларов на каждую тысячу кубометров газа, которые можно будет «потратить на внутриэкономические цели», как заявил он журналистам, добавив, что сохранение базы «улучшит условия гарантированной безопасности в черноморском регионе».

Президент Янукович назвал соглашение по газу беспрецедентным. Сейчас Украина платит за каждую тысячу кубометров газа по 330 долларов, в соответствии с контрактом, заключённым в прошлом году Юлией Тимошенко, бывшим премьер-министром, и Владимиром Путиным, её российским коллегой, на период десять лет.

При отчаянно расстроенном в результате мирового экономического кризиса состоянии экономики Украины Янукович был готов на все, чтобы добиться уступок со стороны России. Низкая цена на газ позволит его правительству сформировать бюджет на 2010 год и разблокирует доступ к последнему траншу кредита Международного Валютного Фонда на сумму 16,4 миллиарда долларов, который был приостановлен в прошлом году.

Юлия Тимошенко наверняка постарается использовать эти соглашения для сплочения оппозиции против Януковича, победившего её на президентских выборах. Она характеризует продление аренды как незаконное. Ющенко, одержавший победу над Януковичем в ходе «оранжевой революции» 2004 года, тоже, вероятно, поддержит голоса протеста, ведь он уже как-то называл своего соперника кремлёвским лакеем.

Tony Halpin, The Times, Великобритания

Оригинал публикации: Moscow buys sea power with Ukraine gas deal

Перевод: inoСМИ.Ru