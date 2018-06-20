Крым снова дорожает

Совет министров АРК утвердил перечень мероприятий по подготовке полуострова к курортному сезону. Особое внимание в документе уделяется развитию транспортной инфраструктуры. Однако перевозчики, которых к лету обязали увеличить количество маршрутов и машин для обслуживания отдыхающих, заявляют, что не в состоянии выполнить пожелания правительства при существующих тарифах и собираются их повысить.

Совмин одобрил постановление «О мероприятиях по подготовке и проведению курортного сезона 2010 года в Автономной Республике Крым», в котором отдельный раздел посвящен улучшению транспортного обслуживания. В частности, планируется ввести в направлении полуострова 60 дополнительных поездов дальнего следования, открыть не менее 50 новых билетных касс, а также организовать работу шести передвижных пунктов продажи проездных документов на ЮБК, в Керченском, Евпаторийском и Феодосийском регионах. Ответственность за реализацию данных мероприятий возложена на Крымскую дирекцию железнодорожных перевозок Приднепровской железной дороги. ОАО «АК «Крымавтотранс» и Министерству транспорта и связи АРК поручено в полтора раза увеличить количество автобусных рейсов из Симферополя на курорты полуострова. Источники финансирования в документе не указаны — чиновники ссылаются на отсутствие государственного и местных бюджетов.

Вместе с тем в нынешнем году повышаются цены на проезд. С 29 марта на 0,5–4,7 грн. — до 2,5–16,4 грн., в зависимости от дальности маршрута, подорожала перевозка пассажиров в пригородных направлениях на электричках. По словам заместителя начальника по пассажирским перевозкам Крымской дирекции Приднепровской железной дороги Петра Иванова, они вынуждены были пойти на такой шаг, поскольку из госбюджета предприятию не компенсируют затраты на обслуживание льготников. «Наши убытки из-за перевозки пассажиров льготных категорий в пригородных поездах составляют порядка 8–9 млн грн. в год», — отметил он.

Автоперевозчики тоже вскоре «порадуют» жителей и гостей новыми ценами. Как рассказала в интервью «ДС» председатель правления предприятия «Крымавтотранс» Татьяна Грицак, в Министерство экономики АРК уже поданы расчеты тарифов в 32–38 коп. за км (без учета НДС), тогда как сейчас пассажиры платят по 18 коп. Транспортники пытались поднять стоимость билетов еще в минувшем сезоне, однако чиновники Совмина не решились пойти на такое непопулярное решение накануне президентских выборов и отказали перевозчикам. Теперь местные власти говорят, что назрела необходимость пересмотреть расценки, ведь в 2009 г. им пришлось компенсировать убытки транспортников из бюджета автономии, который «похудел» на 35,8 млн грн.

Однако этого оказалось явно мало. Генеральный директор предприятия «Крымтроллейбус» Юрий Космачевский уверяет, что они недополучили за перевозку льготников 13,2 млн грн., а нынешние тарифы покрывают затраты только на 70%. Сейчас поездка в троллейбусе от Симферополя до Ялты стоит 12 грн., до Алушты — 7 грн. Юрий Космачевский сетует, что из-за долгов перед «Крымэнерго» (200 тыс. грн. за февраль и 400 тыс. — за март) полуостров может остаться без троллейбусного сообщения. К тому же коммунальщикам требуются средства на обновление подвижного состава. «130 троллейбусов, или 43% от общего их количества, находятся в «условно исправном состоянии». Необходимо приобрести 50 новых машин для междугородных перевозок и 100 — для городских, что позволит восстановить предусмотренный интервал движения», — отметил г-н Космачевский. Средний срок эксплуатации крымских троллейбусов составляет 25–30 лет, хотя по нормативам он не должен превышать 10–14 лет. Кроме того, предприятию необходимо около 12 млн грн. на замену контактной сети на трассе Симферополь–Алушта–Ялта (из 90 км в замене нуждаются 70 км).

Дорожает проезд и в курортных населенных пунктах. К примеру, Керченский горисполком разрешил маршруточникам поднять тарифы до 2–2,25 грн. в зависимости от расстояния. Автобусные талоны там уже стоят 1,7–2 грн. Примерно такой же уровень цен на билеты и в других городах (Евпатории, Симферополе, Севастополе), однако тамошние перевозчики оценивают свои услуги в 3 грн. с пассажира и выказывают намерение обратиться к местным властям с просьбой разрешить им увеличить тарифы. С 1 мая на 50 коп. (до 1,5 грн.) подорожает проезд в евпаторийских трамваях.

Елена Доспехова, газета "Деловая столица"