Неизвестные уничтожили памятную доску украинской певице
10:01, 16 апреля 2010Крым
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Недолго она провисела в Севастополе
В центре Севастополя неизвестные сорвали и уничтожили памятную доску украинской певице, народной артистке УССР Оксане ПЕТРУСЕНКО.
Как передает УНИАН, памятную доску уроженке Севастополя установили и торжественно открыли на здании русского академического драматического театра имени Луначарского в феврале в честь 110-летия со дня рождения певицы.
Милиция Севастополя ищет сорвавших доску людей.
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