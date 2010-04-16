Неизвестные уничтожили памятную доску украинской певице

Недолго она провисела в Севастополе

В центре Севастополя неизвестные сорвали и уничтожили памятную доску украинской певице, народной артистке УССР Оксане ПЕТРУСЕНКО. Как передает УНИАН, памятную доску уроженке Севастополя установили и торжественно открыли на здании русского академического драматического театра имени Луначарского в феврале в честь 110-летия со дня рождения певицы. Милиция Севастополя ищет сорвавших доску людей.

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