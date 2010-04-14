В Крыму будут судить владелицу школьной столовой
17:25, 14 апреля 2010Крым
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Дети после приватизации голодные
Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту несоблюдения послеприватизационных обязательств - ученики лишились обедов после продажи здания школьной столовой в поселке Раздольное на северо-западе Крыма.
"Семь лет назад женщине продали здание столовой с тем условием, что она будет обеспечивать питание школьников. Учреждение общепита стало частным, а дети остались без обедов, потому что женщина игнорировала обязательства по договору купли-продажи", - сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Прокуратура предъявила иск о расторжении с владицей столовой договора купли-продажи.
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