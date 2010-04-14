В Крыму будут судить владелицу школьной столовой

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту несоблюдения послеприватизационных обязательств - ученики лишились обедов после продажи здания школьной столовой в поселке Раздольное на северо-западе Крыма.

"Семь лет назад женщине продали здание столовой с тем условием, что она будет обеспечивать питание школьников. Учреждение общепита стало частным, а дети остались без обедов, потому что женщина игнорировала обязательства по договору купли-продажи", - сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Прокуратура предъявила иск о расторжении с владицей столовой договора купли-продажи.