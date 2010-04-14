Милиционеры мучили задержанных
16:45, 14 апреля 2010Крым
0 0
Пытки как способ выбить признание
В Крыму прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении троих сотрудников милиции, которые с помощью пыток и издевательств пытались заставить жителей Бахчисарайского района признаться в преступлении.
"Действия милиционеров, причинивших гражданам телесные повреждения, квалифицированы как превышение служебных полномочий", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Доказательства совершения правоохранителями противоправных действий представлены на рассмотрение бахчисарайского райсуда.
Количество пострадавших не уточняется.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter