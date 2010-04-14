Севастополь повысил коммунальные тарифы

Севастопольской городской совет в среднем вдвое повысил тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Против утверждения новых тарифов голосовали депутаты «Трудового Севастополя» (фракция Компартии) и «Народной оппозиции» (фракция ПСПУ), передает УНИАН.

За последние два года администрация Севастополя неоднократно предлагала горсовету повысить тарифы, однако депутаты длительное время игнорировал обращения исполнительной власти города. Полтора года назад горсовет принял решение о введении моратория на повышение тарифов для севастопольцев.

В сентябре 2009 года тогдашний руководитель администрации Сергей КУНИЦЫН подписал приказ, в соответствии с которым коммунальные тарифы в Севастополе были подняты в среднем в 2,5-3 раза. В конце марта 2010 года Севастопольский апелляционный административный суд отменил приказ.

12 апреля новоназначенный председатель администрации Валерий САРАТОВ подписал приказ об отмене повышения коммунальных тарифов.

Согласно принятому во вторник решению горсовета, тариф на кварплату составил 1,36 грн. за 1 кв.м. (ранее был 58 коп. за 1 кв. м., тариф, утвержденный в сентябре прошлого года приказом КУНИЦЫНА, - 1,51 грн. за 1 кв. м.).

Услуги водоснабжения и водоотведения теперь составят 4,8 грн. за 1 куб. м. (до сих пор было 3 грн. за 1 куб. м., тариф от КУНИЦЫНА - 6,2 грн. за 1 куб. м.).

При оплате тепловой энергии депутатским решением вводится круглогодичная абонентская плата в размере 1,51 грн. за 1 кв. м., а в отопительный сезон абоненты дополнительно будут платить 2,37 грн. за 1 кв. м., то есть всего 3,88 грн. за 1 кв. м. (тариф от 2006 года составлял 1,19 грн. за 1 кв.м., тариф, установленный приказом КУНИЦЫНА, - 5,57 грн. за 1 кв. м.).