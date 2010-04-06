Взрыв насосной станции в Ялте: спецкомиссия устанавливает причину

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора создал комиссию для расследования причин аварии на станции водообеспечения в Ялте, сообщил информационный центр ведомства.

Дежурный инженер водоканала погиб из-за произошедшего утром шестого апреля взрыва в одноэтажном здании операторской по запуску насосов чистой воды водоканала Южного берега Крыма. Помещение частично разрушено. Взрывная волна выбила стекла в расположенных рядом роддоме и жилых домах. Причиной происшествия могло стать "несоответственное использование" газовой техники, считает министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

Комиссию госгорпромнадзора возглавил первый заместитель начальника крымского управления Евгений ГРИБЕНКО.

Члены спецкомиссии опрашивают свидетелей и изымают техническую документацию.