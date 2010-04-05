В Севастополе к 9 мая участникам войны выплатят по тысяче гривен

По тысяче гривен материальной помощи выплатят к 9 мая в Севастополе участникам боевых действий и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщила заместитель главы городской администрации Ирина ЦОКУР.

«Также выделяются средства на выплату тридцати ветеранам стипендии, ежемесячно 300 гривен», - сказала чиновник.

По ее словам, если ранее за счет средств местного бюджета в Севастополе провели «большую работу по установке водомеров», то в этом году «дополнительные средства выделяются на установку газовых счетчиков и на замену газовых плит» в квартирах ветеранов войны.

По информации ЦОКУР, в Севастополе сегодня проживают более трех с половиной тысяч участников боевых действий и инвалидов войны.