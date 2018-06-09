Cпикер Крыма: я - человек президента

Бизнесмен Владимир Константинов, назначенный на должность спикера крымского парламента, до сих пор не может привыкнуть к своей новой роли: ежедневные интервью причиняют ему дискомфорт, а бесконечные беседы с депутатами кажутся пустой потерей времени, как и ритуальное перерезание ленточек. Но именно отсутствием политических амбиций и опыта он и устраивает капризный депутатский корпус.

ДЛЯ МУЖИКА ВАЖНО УМЕНИЕ ПОДЧИНЯТЬСЯ, ТОЛЬКО ТОГДА ТЫ БУДЕШЬ РУКОВОДИТЬ

- Владимир Андреевич, по-моему, вам, как бизнесмену, довольно сложно входить в роль спикера - для вас непривычно, почему в Верховном Совете не улыбаются, как у вас на фирме. А что еще удивляет на этом посту? - Здесь много отличий от схем, принятых в бизнесе, причем кардинальных отличий. В бизнесе люди стараются уловить суть и делают все, чтобы достичь результата. Здесь же результат не так важен, а часто бывает и вовсе не важен: главное - соблюдение бюрократических процедур. Короче говоря, можно пять лет просидеть в кабинете, здороваться, пить кофе, ничего не делать, и этого никто не заметит. В бизнес-формате, так как он структурирован, легче жить и работать.

- Многим, наоборот, легче сидеть в спикерском кресле. - Да, очень легко здесь сидеть, когда процедурные вещи важнее сущностных, вообще никаких проблем! Допустим, тебя куда-то приглашают перерезать ленточку - ты выступаешь, говоришь, что это твое достижение, хотя на самом деле об этом событии узнал за пять минут до того. Поэтому сложно поменять мышление, и я из-за этого очень нервничаю.

- Да и свободы меньше стало? - Послушайте, для меня это вообще не проблема - много работать.

- Но график свой перестроили - в тренажерный зал успеваете?

- Можете не сомневаться, успеваю - в 9 вечера занимаюсь: для меня это такая же необходимость, как принять душ и почистить зубы.

- Так что еще удивило в парламенте?

- Консерватизм, заложенный в самом здании. Дух коммунизма, я бы сказал.

- Кстати, что-то поменяли в кабинете после Гриценко? - Нет, ничего не хочу кардинально менять: сейчас кризис - люди не правильно поймут.

- А эти ваши первые эффектные действия - отказались от охраны, разблокировали лифт и сами водите машину - продуманно выстраиваете имидж?

- Вообще не продуманно, я так всю жизнь живу: охраны у меня никогда не было, даже в 90-е годы. Зря все считают, что это пиар.

- Но спикер за рулем - это как-то непривычно, а после истории с «Мерседесом» Гриценко так вообще на контрасте…

- Многие вещи нужно делать самому, чтобы не разучиться. Я ведь не вчера начал ездить сам - у меня никогда не было водителя. Что здесь плохого? Я за рулем расслабляюсь. Если поездка длительная, конечно, возьму водителя.

- Многие эксперты говорят, что вы здесь не надолго - уйдете в нардепы. Вы же в списке под номером 213.

- Что за глупости. На самом деле выбора у меня нет - это же не игрушки: прийти сюда, а потом передумать. Пройдем выборы - тогда будем общаться на эту тему с президентом. Чтобы вы понимали: я человек президента - это моя принципиальная политическая позиция.

- Вы не оригинальны, так каждый второй говорит. - А я и не хочу быть оригинальным - в этом моя оригинальность. Многие, приходя, в политику, видят свою личную политическую карьеру, а я - бизнесмен, который лично связан с президентом. Мы с Януковичем выстроили отношения еще задолго до того, как он вообще собирался становиться президентом.

- А сколько лет вы знакомы?

- Больше 7 лет.

- Вы друзья? Или партнеры?

- Не хочу врать, мы не друзья. У нас очень хорошие, доверительные отношения. Поэтому я не позиционирую себя, как самостоятельный крымский политик. И не хочу, чтобы меня расценивали как человека, который претендует на создание группы влияния в политике. Мне нравится программа президента, и я вижу способы ее реализации.

- Ваши коллеги о вас говорят так: «Константинову ничего не надо - у него уже все есть». В 2006 году вам же предлагали должность премьера, но вы отказались. А почему согласились сейчас? - Тогда на это меня толкали крымские партнеры, и это было не интересно. А сейчас предложил лидер - это совершенно другая постановка вопроса.

- Он вам сделал предложение, от которого вы не смогли отказаться?

- Вы, я так понимаю, к этому с юмором относитесь? А он серьезно: Янукович в каждом регионе ставит людей, на которых он может опереться. Что такое работать в команде? Это говорить «есть!», а не «я подумаю». Для мужика важно умение подчиняться, только тогда ты будешь руководить. Не могу сказать, что я в восторге от этого предложения или же, что всю жизнь о нем мечтал. Но понимаю, что это надо сделать.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК СЕСТЬ В КРЕСЛО СПИКЕРА, Я ВЫСТРАИВАЛ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ С ДЕПУТАТАМИ

- Как вы считаете, вы устраиваете крымских депутатов тем, что вы не политик? - Думаю, что устраиваю на данном этапе. Отсутствием политических амбиций.

- Но вам достался строптивый, противоречивый депутатский корпус. Взять хотя бы ваших замов Цекова и Бахарева - как они «собачились» друг с другом, а теперь снова вынуждены общаться. - Во-первых, они уже не собачатся. А во-вторых, высокий уровень конфликтности - это суть крымского политикума. Иногда этот процесс набирает обороты, и отношения у людей доходят, мягко говоря, до неприязни. В бизнесе необходимо выстраивать жесткую вертикаль отношений - никто не может к тебе так просто попасть на прием, надо давать распоряжения и их должны выполнять. А здесь же не вертикальная схема. Поэтому перед тем, как сесть в кресло спикера, я выстраивал правила поведения с депутатами. К примеру, я обязан слушать любого депутата, как старший среди равных. Я это делаю. Если не буду общаться, то те процессы, о которых мы говорим, будут набирать обороты. Это отнимает 90% времени. Тем мне менее пытаюсь организовать работу по ключевым направлениям, которые для меня, как для бизнесмена, не очень свойственны.

- Например? - Например, говорили с премьером о том, что Центр законодательных инициатив должен быть в Верховном Совете. Это сложно в организационном плане, но эффективность от его работы может превысить все ожидания. К примеру, вполне реально отменить поправку Зайца: президент - наш, большинство - тоже.

- Да, у вас карт-бланш, вы можете сделать все! - Не все, но многое. Причем, надо это сделать в первый год, пока нет жесткой оппозиции.

- То есть вы, как политик, хотите сделать для Крыма какие-то знаковые вещи?

- Конечно, хочу. Говорю же, что мучаюсь от того, что не ощущаю результат.

- К примеру, в языковом вопросе. Кстати, у вас есть собственная позиция по русскому языку? - Конечно, иначе бы я не пришел в команду Партии регионов. И сегодня мы можем очень серьезно продвинуться в этом вопросе.

- Кстати, какие у вас отношения с Цековым?

- Ровные. Есть русская идея, он ее олицетворяет.

- Ну да, новый состав правительства и президиума так и назвали - «командой заклятых друзей». - Да. А как вы себе представляете по-другому - мы же не будем бороться с русской идеей. Это невозможно.

- На фирме все говорят, что вы тиран - очень жесткий менеджер, которому по боку какие-то моральные аспекты. - (смеется). Нет, наоборот, без морали нет бизнеса.

- Вы хотите сказать, что «Консоль» - это высокоморальная фирма? - Мы не говорим о фирме - вы же обо мне спросили. Другое дело - правила ведения бизнеса, здесь жесткость – это необходимое условие. Честно говоря, мягких бизнесменов не встречал. Наш народ мягкости не понимает: только станете демократичным - сядут на голову.

- Последняя сессия запомнилась некрасивым уходом Гриценко - его не просто слили, его запинали, как мертвого льва. Хотя может, это только мои эмоции. Вы с ним поддерживаете отношения после случившегося?

- Конечно, отношения есть. Не понимаю ваших эмоций. В политике то, о чем вы говорите, абсолютно нормальная вещь: сегодня ты победитель, завтра - проигравший, и так без конца. Вспомните Януковича - когда он проиграл, от него же отвернулись все, кто только мог. Чтобы пережить такое, надо иметь характер. Так и воспитывается лидер. Анатолия Павловича не первый раз снимают с должности спикера, так что ничего страшного.

- Да, но в этот раз как-то жестко все прошло. - Наоборот, очень мягко. Его толерантно перевели на другую должность. А почему это произошло? Во-первых, он, как и я, не самостоятелен - нас обоих выбрали на эту должность. Вот если бы он был реальным лидером, тогда бы и снять его было сложнее.

- Говорят, поэтому его и отправили в Херсонскую область - чтобы он как раз-таки и не стал реальным лидером. - Да нет, это выдумки.

- Что вы почувствовали, когда сели в спикерское кресло в сессионном зале?

- Если честно, все знают мои ощущения - они были на уровне стрессовых. Это все не мое.

- А как вы оцениваете спикерские качества Гриценко? - Сложно сказать. До этого был Дейч: в моем представлении он - идеальный спикер. Самый большой минус Гриценко в том, что он не смог удержать депутатские группы от войны. Когда гавкаются на сессии или на заседании президиума - это нормально, для того такие институты, как парламент, и были созданы, но при этом не должна разрушаться вся система власти. Поэтому наша задача – удержать ситуацию, чтобы она не взорвалась до выборов.

У НАС С ДЖАРТЫ ПАРИТЕТ В ОБЪЕМАХ РАБОТЫ

- В начале марта, до того, как вас назначили, в СМИ прошла информация, что у фирмы «Консоль» большие долги. Все подумали, что ее слил Гриценко. - Да, это были его штучки. Но мы ему это простили.

- Так это правда? - Там может быть 7 миллионов на тот период было, а может 300 тысяч. Это не принципиально.

- То есть у фирмы «Консоль» все хорошо или как?

- У фирмы «Консоль» так, как у всей страны. Не больше, не меньше. Она ищет схемы выживания.

- Новый премьер Джарты не является крымчанином, а крымский политикум, как известно, не любит не местных. Как вы считаете, могут ли они объединиться против чужака?

- Не верю в эту версию. Джарты знает, что это его минус на этой должности, и воспринимает, как дополнительный барьер, который надо преодолеть. Когда правительство Виктора Тарасовича подчинялось одному человеку, и фактически было парализовано, все ходили на доклад в Верховный Совет, это считалось нормальным. А ведь с точки зрения эффективности - это вообще не нормально.

- Хорошо, а как будет теперь, когда, как все пишут, центр тяжести переместился в Совмин? - Вот у Джарты очень сложная ситуация: он взял на себя всю ответственность. Это не Плакида, который мог бы сказать: «Мне приказал Анатолий Павлович». И через какой-то период времени он должен за эту ответственность отчитаться. Мы получили масштабного менеджера и мощного лоббиста - на Украине таких в принципе немного. Методы работы правительства он выстроит жесткие.

- То есть ваша позиция вас устраивает? - Да вы поймите, так определено Конституцией. У нас с Джарты паритет в объемах работы - ее очень много. Поэтому я не собираюсь вмешиваться в работу Совмина, мне бы со своими проблемами справиться. Во-первых, готовимся к апрельской сессии. Во-вторых, я еще не ознакомился с работой каждой комиссии. К тому же есть глобальные проекты - вопросы, связанные с русским языком, фестиваль Великое русское слово, 65-летие Победы.

- Со всеми политическими партиями отношения вы вроде выстроили, а с крымскими татарами? - С ними все сложнее - они были в оппозиции, но теперь почему-то хотят все. Настаивают на проведении совещания у президента. Вчера мы как раз это с Джарты обсуждали. Но компромисс должен быть найден.

- На сегодня амбиции недовольных политических сил вроде как удовлетворили, неимоверно раздув штат правительства. Но они же все равно будут чем-то недовольны, тем более перед выборами. - На какой-то период не будут, а так действительно - сколько не дай, им мало.

- Многих удивила кандидатура Андрея Козенко - 29-летний вице-премьер… - Была договоренность. Но в ближайшее время мы посмотрим, кто из них не соответствует занимаемой должности, так что нас ожидают очередные встряски. Главное - это результаты работы.

- Согласна. Но пока их нет.

- Поэтому я и не хотел давать интервью. Дайте мне поработать, а то я каждый день вынужден рассказывать о том, что я хочу сделать, а не о том, что сделал…

Юлия ВЕРБИЦКАЯ, газета "Крымский телеграфЪ"

Фотографии "Укринформа", кроме фото Джарты с Константиновым (УНИАН)