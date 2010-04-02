Затонувший в Донузлаве корвет не угрожает экологии озера и моря - МЧС

Угрозы для экологии акватории Черного моря и озера Донузлав из-за затонувшего в воскресенье на западе Крыма во время демонтажа агрегатов судна «Измаил» нет, утверждает крымское управление МЧС.

«В данное время экологической угрозы нет», - говорится в сообщении пресс-службы.

Разборку корпуса списанного корвета проводили в районе военного городка в поселке городского типа Новоозерное близ Евпатории сотрудники днепропетровской фирмы.

Место затопления судна обработано абсорбентом, уверяют спасатели.

Работники экологической инспекции составили админпротоколы.

Экоинспекция ведет мониторинг.

Первого апреля заместитель директора по научной работе Института биологии южных морей национальной Академии наук Украины Александр БОЛТАЧЕВ заявил УНИАН, что утечка льяльных вод (вод с нефтепродуктами) с «Измаила» может «серьезно осложнить экологическую ситуацию» в районе Донузлава.

Сотрудник пресс-службы крымского МЧС, с которым в тот день по телефону связался УНИАН, заявил, что к спасателям информация об инциденте не поступала.

Донузлав является самым глубоким озером на крымском полуострове. Его площадь составляет 48 квадратных километров.