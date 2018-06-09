Остров Крым: море, карты, два ствола

Украинская власть планирует превратить Крым в зону легального игорного бизнеса. Как сообщил новый глава Госкомпредпринимательства Украины Михаил Бродский, разрабатывается законопроект, позволяющий открывать в Крыму казино при любой, даже самой маленькой гостинице. Чиновник пояснил, что это позволит превратить Крым в межсезонный курорт, что даст импульс для развития региона. Однако эксперты сомневаются в справедливости таких прогнозов и считают, что против новой инициативы украинской власти может выступить Россия.

Игорный бизнес на всей территории Украины был запрещен Верховной Радой в конце июня 2009 года после пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске, унесшего жизни девяти человек.

Правительство ввело тотальный запрет на азартные игры временно – до утверждения нового закона о специальных зонах. Однако рынок, только легальную часть которого эксперты оценивали приблизительно в 1–1,5 млрд. долл. в год, не исчез, а стал приспосабливаться к новым условиям.

Политолог Тарас Березовец напоминает, что украинское правительство добилось введения временного запрета игорного бизнеса практически одновременно с аналогичными решениями российской власти. «Не могу утверждать, но, помнится, в прессе много писали о том, что договоренность о синхронных действиях в этой сложной сфере принималась в ходе переговоров между премьер-министрами Украины и России. Смысл заключался в том, чтобы не допустить перетекания средств российских игроков», – отметил эксперт.

Один из чиновников, близких к новому правительству, сказал «НГ», что запретительные меры привели лишь к бегству игровых капиталов из России и Украины в Белоруссию, Молдавию, Грузию. Представители Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса ранее подтверждали, что белорусский президент Александр Лукашенко, воспользовавшись решениями украинской и российской власти, инициировал разработку закона, позволявшего привлечь наиболее крупных операторов на белорусский рынок. Как известно, было принято решение построить в районе Минского аэропорта крупнейший в Европе игорно-развлекательный центр с безвизовым доступом для иностранцев, разрешением на расчеты в иностранной валюте и особым режимом налогообложения для бизнесменов.

Члены украинской отраслевой ассоциации отмечали, что они вынуждены переезжать в Белоруссию, поскольку украинские законы нестабильны, а власть вообще не считает нужным придерживаться законодательства. «Речь идет о сотнях официально зарегистрированных предприятий, каждое из которых заплатило по 150 тысяч евро за лицензию на право заниматься игорным бизнесом в течение пяти лет. Однако власть в один момент аннулировала эти лицензии без какой-либо компенсации. Это привело к увольнению тысяч людей. Можно в такой стране развивать бизнес?» – отмечал представитель ассоциации.

Политолог Березовец уверен, что новая власть пытается вернуть доверие игорного бизнеса, развитие которого позволяет увеличить доходы в госбюджет. Он считает, что идея перенести злачные места в Крым исходила от новых руководителей крымской власти, в состав которой вошли донецкие бизнесмены. «Этому решению вряд ли обрадуется российское правительство. И за Крым тоже нельзя порадоваться: автономия и ранее отличалась особым уровнем напряженности, а приток большого количества темных денег только ухудшит ситуацию», – предполагает Березовец.

Крымский политолог Виктор Харабуга подтвердил «НГ» это мнение, сказав, что превращение автономной республики в зону игорного бизнеса приведет не к развитию туристического потенциала региона, а к «превращению Крыма в клоаку СНГ». «Игры – это очень конфликтный бизнес, притягательный для криминальной среды, где деньги делаются из воздуха, где царят свои нормы и правила», – пояснил он. Эксперт уверен, что целесообразнее было бы делать акцент на развитии «здоровых отраслей и сфер» – не только курортов и туризма, но и крымской промышленности.

В свою очередь, представители нового крымского правительства неофициально отмечают, что вынуждены идти на самые экстраординарные меры, чтобы привлечь туристов и деньги. «В минувший курортный сезон мы потеряли около 18% организованных курортников. Судя по сводкам турагентств, в текущем сезоне их количество уменьшится еще на четверть. Пока ситуацию с бюджетом спасала продажа земли, однако это не может длиться вечно», – пояснил «НГ» один из региональных чиновников. Он считает, что игорные деньги, потраченные на территории нынешних гостиниц, станут стимулом для развития современных гостиничных сетей, которые, в свою очередь, вернут Крыму былую курортную славу.

Татьяна Ивженко, Независимая газета (Россия)