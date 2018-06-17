Останется ли русский флот в Крыму после 2017 года?

Предложение Москвы четкое и направлено к конкретной цели: использовать цены на газ, диктуемые Киеву, в качестве рычага, чтобы позволить русскому флоту в Черном море крейсировать в украинских водах и после 2017 года. Этот план был объявлен на пресс-конференции депутатом Госдумы и президентом комиссии по развитию русско-украинских взаимоотношений Константином Затулиным, посланным в Донецк в качестве докладчика на конференцию «Русско-украинские отношения и новые политические соглашения».

По словам представителя Кремля, Москва могла бы снизить цену на газ при условии готовности Киева пересмотреть сроки пребывания русского флота в украинских водах Черного моря, которые истекают в 2017 году согласно двусторонним соглашениям, заключенным в 1997 между президентами Кучмой и Ельциным.

Вопрос поднял вице-премьер по экономическим вопросам Сергей Тигипко, который в прошлый четверг 18 марта заявил о желании уравнять цены на голубое золото с ценами, установленными для Белоруссии: 168 долларов за тысячу кубометров.

«Наша экономика очень похожа на белорусскую, поэтому мы просим Москву уравнять цены на газ. С марта "Нафтогаз" должен платить высокую цену за приобретаемый газ без возможности пересматривать транзитные тарифы», - сообщил журналистам третий по рейтингу претендент на пост президента на прошлых выборах.

Затулин полемически ответил, что Москва «готова к диалогу о пересмотре тарифов, но сравнение с Минском здесь совершенно неуместно, так как в Белоруссии русский язык является вторым государственным языком, что облегчает переговоры по сравнению с Украиной, где официальным языком является только украинский». Русский политик добавил также, что «если Киев ничего не намерен менять в этом направлении, то можно поговорить об изменении сроков пребывания военного флота Москвы в украинских территориальных водах и в порту Севастополь».

Здесь уместно вспомнить, что на основании соглашений, заключенных в прошлом ноябре между бывшим премьером Юлией Тимошенко и российским премьер-министром Владимиром Путиным, "Нафтогаз" должен платить 305 долларов за тысячу кубометров газа; это очень высокая цена, но это позволило украинской "Железной Леди" обеспечить нацию теплом на зиму и отменить обременительный пункт «бери либо плати», на основании которого Киев был должен импортировать и платить за объем газа, значительно превышающий потребности Украины.

В прошлом году все та же украинская "Железная Леди" добилась соглашения, устанавливающего прямые отношения между "Нафтогазом" и "Газпромом" (русским газовым колоссом) и исключившего из процесса "РосУкрЭнерго" (компания с сомнительной репутацией, в которой участвовали московские и украинские олигархи, контролировавшие покупку и продажу газа и контроль за его экспортом на Украину).

Тем не менее, вопрос о восстановлении посреднической компании с участием Киева, Москвы и Брюсселя не раз поднимался новоизбранным президентом Виктором Януковичем и его ставленником, премьером Николаем Азаровым, что подтверждает интервью, данное на прошлой неделе еженедельному журналу «Профиль» первым вице-премьером Андреем Клюевым. Украинский чиновник сказал в интервью, что имеет смысл «привлечь как Россию, так и страны Европейского Союза в совместную компанию, которая инвестировала бы капиталы в украинскую энергетическую инфраструктуру в целях ее обновления и оптимизации».

Фактически, это означало бы распродажу украинских газопроводов Москве, а значит и потерю политико-энергетической независимости Киева взамен на неопределенное обещание снижения тарифов на голубое золото и хорошие отношения с всесильным соседом.

Маттео Каццулани, iI Legno Storto (Италия)

Перевод Inosmi