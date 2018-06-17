Москаль: Не думаю, что Крым долго будет терпеть донецких руководителей

Начальником крымской милиции назначен Александр Просолов, уроженец Донецкой области, в последнее время возглавлявший милицию Макеевки, прокурором Крыма - Степан Молицкий, занимавший должность руководителя одного из управлений генпрокуратуры, но с середины 80-х до конца 90-х работавший в органах прокуратуры Донецкой области.

Прокуратору Севастополя возглавил Владимир Вышинский - раньше занимал должность заместителя прокурора Донецкой области, милицию - Александр Танчук, начинал деятельность в милиции Донецкой области, потом работал в Киеве и Крыму.

Мы спросили у прежнего руководителя крымской милиции Геннадия Москаля, как он оценивает такие назначения.

Что с новыми силовиками следует ожидать крымчанам?

Простите, но крымчане сами так хотели.

Мне многие крымчане звонят и говорят: «Что это такое? Это беспредел!» Я им говорю: «Ребята, вы этого сами хотели. Вас было миллион пятьсот тысяч избирателей, миллион двести – пришло на участки, во втором туре восемьсот тысяч отдали голоса за Януковича». Так какие и к кому могут быть претензии, кроме самих себя?!

Так складывается, что наш народ сначала голосует, а затем думает. Поэтому это выбор крымчан, и они должны с этим грузом жить пять лет.

Есть ли в Крыму силовики низшего звена, которые, скажем, смогут противодействовать новому начальству?

Нет, нет. Сегодня начальник милиции Крыма – из Донбаса, из одного города с Могилевым и Джарты. Также оттуда прокуроры, новые главы СБУ Крыма. То кто кому будет противодействовать?! Кто?! Какие-то маргинальные пророссийские силы? Ну, возможно, крымские татары. Это почему-то пока еще единственная политическая сила, которая может сегодня противодействовать. А остальные – плаксивые украинцы, которые то и делают, что лишь дерутся между собой и делят гетманскую булаву.

Чем Просолов заслужил то, чтобы возглавить крымскую милицию?

Только тем, что он выходец из Донецка, из Макеевки. Это вся его заслуга.

Сегодня идет подбор кадров не по профессиональному, а по территориальному признаку. Вот в чем вопрос.

Если они не все профессионалы, то какова главная цель Януковича с такими назначениями? Чего он хочет таким образом добиться от Крыма?

У него благие намерения – он хочет иметь четкую президентскую вертикаль. Только Янукович не понимает одного, что он будет отдавать команды, а внизу их будет некому выполнять. При всем уважении к донбасской земле скажу, что один Донбасс не может вырастить столько руководящих кадров в области Министерства внутренних дел.

При Советском Союзе было золотое правило: если министр из Донбасса, все остальные должны быть из других регионов. Ни один заместитель или начальник управления не может быть из того же региона, что министр.

У сегодняшней власти понятие одно – ты донецкий, ты наш, не донецкий – иди на пенсию. Это путь, который приведет сегодняшнюю власть в н-и-к-у-д-а.

Янукович сам принимает такие решения или, возможно, прислушивается к чьим-то советам?

Я не знаю, это не задача оппозиции. Янукович имеет благословение Патриарха Кирилла, то Господь ему в помощь.

Я придерживаюсь такого принципа: когда олигарх проходит мимо церкви, бедные его просят: «Подайте», а он говорит: «Пусть Бог подаст». Потому пусть здесь Бог помогает, пусть даст ему уму.

Я не думаю, что крымчане долго будут терпеть донецких. Сначала они будут присматриваться, будут обнюхивать, а затем наступит глубокое разочарование. Уже сейчас мне звонят из Крыма и возмущаются те, кто раньше были готовы за ПР порвать на себе рубашку или кинуться под поезд. Говорят: «За что мы, Геннадий Геннадиевич, мазу тянули?»

Как теперь будет чувствовать себя крымский криминалитет?

Думаю, очень хорошо! Я вам гарантирую, что за каденцию новых правоохранительных органов ни одного из участников преступных группировок не посадят, ни одно дело не будет раскрыто. Я даже могу с вами заключить пари.

Вы раньше обещали посадить крымского депутата Мельника. Однако вам это не удалось. Так новое милицейское руководство теперь его точно не посадит?

Я не обещал его посадить, я постоянно говорил и писал открытые письма Партии регионов и в частности Януковичу, чтобы тот отозвал Мельника из крымского парламента. «Посадить» – это громкие слова в никуда, потому что для того чтобы посадить нужно знать реальные доказательства преступной деятельности. Они были, но, к сожалению, в разных манипуляциях они были потеряны, уничтожены, украдены правоохранительными органами. Потому сегодня имеем то, что имеем.

Поживем, увидим, какой курс взяло новое руководство Крыма: на сотрудничество с криминалитетом или на очистку полуострова от него. Это все очень легко делается: им предлагается написать заявления, и на их место приходят нормальные порядочные люди.

Мельник раньше угрожал подать на вас в суд. Не боитесь, что он начнет вас преследовать?

Пусть бы подал. Я ждал.

А за что меня преследовать?! Знаете, если мне здесь будет плохо, то я эмигрирую из Украины.

Вы серьезно? Куда?

Конечно... Эмигрирую в Румынию. Согласно с румынским законодательством имею право на румынское гражданство как потомок тех, кто родился на территории Румынии. Поэтому пугать меня не надо!

Если Украину не примут в Евросоюз, то я сам присоединюсь к нему, в индивидуальном порядке. Потому что я хочу жить в объединенной Европе и хочу, чтобы мои дети и внуки жили в объединенной Европе. Если я увижу, что Украина потеряла такие перспективы навсегда, то какой у меня выбор? Почему я не могу воспользоваться свои правом?!

Считаю себя европейцем, географический центр Европы тоже в Украине – в Рахове, тип лица у нас европейский, так почему мы не в Европе?!

А как коалиция создавалась? «Тушками», не так ли? Поэтому и «тушками» и пойдем в Европу. Но миллионы наших граждан уже в Европе.

Оксана Климончук