Прокуратуру Севастополя возглавил донецкий прокурор
16:50, 18 марта 2010Крым
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Дерезу отправили к морякам
Прокуратуру Севастополя возглавил старший советник юстиции Владимир ВЫШИНСКИЙ, который ранее занимал должность заместителя прокурора Донецкой области, сообщила пресс-служба ведомства.
Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО представил нового руководителя сотрудникам севастольской прокуратуры.
Владимир ДЕРЕЗА, исполнявший до последнего времени обязанности прокурора Севастополя, назначен прокурором Военно-морских сил Украины.
Его представили руководящему составу прокуратуры ВМС, который присутствовал на совещании в прокуратуре города.
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