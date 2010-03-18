Прокуратуру Севастополя возглавил донецкий прокурор

Дерезу отправили к морякам

Прокуратуру Севастополя возглавил старший советник юстиции Владимир ВЫШИНСКИЙ, который ранее занимал должность заместителя прокурора Донецкой области, сообщила пресс-служба ведомства. Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО представил нового руководителя сотрудникам севастольской прокуратуры. Владимир ДЕРЕЗА, исполнявший до последнего времени обязанности прокурора Севастополя, назначен прокурором Военно-морских сил Украины. Его представили руководящему составу прокуратуры ВМС, который присутствовал на совещании в прокуратуре города.

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