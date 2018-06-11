Виктор Янукович дает России шанс сохранить базу Черноморского флота в Крыму

Во время своего первого визита в Москву "новый, пророссийский президент Украины предоставил Кремлю возможность сохранить базу для своего Черноморского флота", пишет The Times (Великобритания).

Виктор Янукович намекнул, что флот может остаться в Крыму и после 2017 года, когда истечет 20-летний договор аренды, тем самым опровергнув политику бывшего президента Ющенко, настаивавшего на том, что русские должны будут покинуть свою базу. Судьба флота, базирующегося в порту Севастополя, стала ключевым вопросом переговоров с президентом Медведевым, в ходе которых г-н Янукович постарался наладить отношения, которые только что не были полностью разорваны при его прозападном предшественнике.

“Очень скоро у нас будет ответ на этот вопрос, который удовлетворит и Украину, и Россию”, - заявил г-н Янукович, выступая на совместной пресс-конференции.

Г-н Медведев сказал, что две стороны продолжат консультации, добавив: “Мы говорили о чувствительных аспектах нашего сотрудничества, включая присутствие Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе”.

Подобное соглашение станет значительным успехом для Кремля и признаком того, что он втягивает Украину обратно в свою сферу влияния после того, как г-н Янукович завершил эпоху оранжевой революции, нанеся поражение Юлии Тимошенко. Г-жа Тимошенко, освобожденная от должности премьер-министра, в 2004 году стояла во главе прозападной революции вместе с г-ном Ющенко.

Тем не менее, эта сделка может вызвать негативную реакцию среди националистов, относящихся к г-ну Януковичу с подозрением, и проголосовавших в подавляющем большинстве против него. Г-н Ющенко предупреждал, что флот является угрозой безопасности Украины, где существует обеспокоенность тем, что Кремль может возбудить беспорядки среди пророссийского населения Крыма в качестве предлога для захвата этой территории.

Перевод inosmi.ru

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