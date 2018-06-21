Москаль: Ющенко мог искоренить в себе «жабу», которая душит каждого украинца

О положении дел в современной украинской правоохранительной системе, плюсах и минусах государственного строя, бывшем президенте и многом другом рассказал депутат Верховной рады Украины, бывший замминистра МВД – начальник крымского управления МВД Геннадий Москаль.

- Геннадий Геннадьевич, Кабмин удовлетворил ваше прошение об отставке с должности главного милиционера Крыма…

- Я его давно написал, просто не было легитимного лица в министерстве, чтобы подписать.

- Отставка, правда, «по собственному?»

- Если президент (экс-президент Ющенко – ред.) приостановил постановление о моем назначении, какое может быть «собственное»?

- Уточняю: Вас «ушел» Ющенко?

- Ну да. В связи с этим приостановлением я больше не имел права ни подписывать документы, ни вообще что-либо делать – абсолютно всех полномочий был лишен, что мне оставалось? Просто сидеть дома и ждать у моря погоды?

- Но сейчас-то Ющенко больше не Президент. Может, нужно было побороться?

- Нет, нет и нет! Категорически нет!! Я решил остаться в парламенте, и ни с кем и ни с чем больше бороться не буду. Я сдаюсь без боя.

- Однажды Вы сказали, что к Вашей отставке руку приложили и коллеги из МВД. Ну, с Ющенко понятно, а свои-то за что не любят?

- Ха, за что свои не любят… В Министерстве внутренних дел, как и в любой другой среде, если у кого-то что-то получается, это, поверьте, не вызывает у остальных уважение – наоборот.

Это способствует появлению внутреннего страха, даже депрессии. Мыслям, типа: «А вдруг, не дай Бог, он придет к власти?». Обычный человеческий фактор.

Я все время Луценко говорил – и он может подтвердить это: «Никому в этой системе не верьте. Все оды, которые сейчас поются вам – о том, что вы самый лучший, умный, красивый, что такого министра у нас никогда не было, – в свое время пелись и покойному Кравченко, и Смирнову, и Билоконю и остальным».

Это типичный набор брехни, которая нужна для того, чтобы удержаться в должности. Ну, вот есть такие лизоблюды в системе органов внутренних дел Украины. И неудивительно, что человек, пришедший туда с «гражданки» принимает все за чистую монету.

- Я правильно поняла, к Вам никогда никто не подлизывался?

- Меня нельзя обдурить, навешать лапшу на уши или накормить баснями. Я знаю цену каждому человеку – от начальника областного управления до заместителей министра. Поэтому такую чушь мне не говорили, не говорят и никогда не скажут. Да я бы такое и не слушал.

- Геннадий Геннадьевич, вернемся к теме отставки. Теперь, когда Вы, таким образом, уехали из Крыма – во второй раз, между прочим, – у тамошнего криминалитета в руках все основания плевать на закон?

- В Крым Партия регионов поставит своего человека. Он у них уже есть – это Могилев (экс-начальник крымской милиции, генерал-майор Анатолий Могилев, начальник Крымского республиканского избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора Януковича – ред.), который своей связи с «братками» и не скрывает. Открыто с ними общается. В этом случае возникает резонный вопрос: с кем бороться?

Между милицией и бандитами всегда должен существовать антагонизм. Никакой дружбы быть не может. Что будет теперь в Крыму – я не знаю. Надеюсь только на то, что там не все люди из тех, кто берет и тупо подчиняется. Сейчас в принципе люди очень трезвомыслящие…

Но, с другой стороны, если начальство открыто общается с «верхушкой» криминалитета, соответственно, и личный состав ничего не будет делать. Как человек может что-то делать, если знает, что его тут же выгонят с работы?

Вы знаете, некоторые преступники даже не знают, кто сегодня в Украине Президент. Многие из них наследовались от Советского Союза, потом перешли от Кравчука к Кучме, от Кучмы к Ющенко, от Ющенко к Януковичу…

Их мало интересует, кто хозяин. Только собственная преступная деятельность. Именно поэтому любая власть, какой бы она ни была, ДОЛЖНА И ОБЯЗАНА бороться с криминалитетом.

- Крым однажды уже был «второй Сицилией». Сейчас, учитывая сказанное Вами выше, снова будет то же самое?

- Чтобы ответить на Ваш вопрос, задам свой: а как личный состав, учитывая сказанное мной выше, будет бороться? Я лично сомневаюсь в их эффективности в данной ситуации.

- Опять крымчане будут бояться выйти из дома по вечерам? Не смогут спокойно пойти куда-нибудь выпить кофе, не рискуя нарваться на «разборки»?

- А что, Вы думаете с появлением нового Президента с улиц исчезнут хулиганы, грабители, прекратятся разбойные нападения, взломы квартир и угон авто? Все это будет. Другое дело, в каком масштабе.

Помните слова знаменитого киногероя из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Правопорядок определяется не количеством преступников, а способностью властей их обезвреживать»? Вот какой будет способность наших властей обезвреживать преступников, такой и будет атмосфера на полуострове.

Мир никогда не останется без художников, писателей, музыкантов и преступников. На десять тысяч населения всегда рождается определенное, «равномерное» количество преступников.

Другое дело, сумеет ли при нормальном законодательстве, сильной, не коррумпированной правоохранительной системе преступник раскрыть свою сущность или его изолируют от общества еще в момент зачатия его деятельности – это зависит от страны.

К сожалению, у нас сегодня разбалансирована государственная система, а в правоохранительных органах тем более. Поэтому надежды оптимистов на то, что по вечерам мы будем гулять как в Монако, я абсолютно не разделяю. Это не реально.

- Давайте лично о Вас поговорим. Говорят, Вы самый бесстрашный сыщик в Украине. Это правда?

- Правда. Я Рубикон страха перешел. В этом случае, это все равно, что сделать прививку от гриппа или кори. Если прививка надежная, после нее болезнь не берет. Так и со мной.

Я считаю, что там – наверху, за нас все расписано и всегда говорю, что тот, кто должен утонуть – обязательно утонет, даже в луже. Кто должен повеситься – тот повесится, так будет. Есть много вещей, которые мы не можем объяснить.

Сегодня много рассуждают о том, что любого можно запугать. Да, это так, но, поверьте, это не самый эффективный способ воздействия на общество, в целом и на какого-то конкретного человека, в частности.

Страх преодолим, на него тоже вырабатывается иммунитет. Сейчас меня можно напугать внезапностью, но угрозами и запугиванием – нет. Да и для чего тогда жить, если все время всего бояться? Так можно превратиться в «человека в футляре».

- Давайте будем теперь говорить не с милиционером Москалем, а с депутатом Верховной Рады. То есть о политике. В связи с этим, задам традиционный вопрос: как Вам наш новый Президент и какой, на Ваш взгляд, будет его политика?

- Как можно говорить о чем-то за три дня его работы? Я не Глоба, гаданиями и предсказаниями не занимаюсь. Предвыборная риторика – это одно, а реальная жизнь в реальной стране с реальными проблемами – это совсем другая ипостась, которая может заставить делать совсем не то, что обещал.

Политика Януковича будет видна по тому, какие шаги и с кем он будет делать. Поживем – увидим: и то, какими будут его команда, окружение, конкретные действия. Сегодня на этот вопрос я ответить не могу.

- БЮТ утверждает, что Януковича избрала лишь треть населения, а победа его целиком и полностью заслуга Ющенко…

- А что у нас еще остались люди, которые в этом сомневаются? Он был у «регионалов» главным пропагандистом и агитатором. Кто еще будет «не специально» за сутки до выборов просто так снимать губернаторов? Из-за своей нелюбви к Тимошенко Ющенко готов был помогать любому.

- Откуда взялась эта нелюбовь? Они так мило общались на Майдане в 2004 году. И сейчас, перед выборами, Тимошенко заявляла, что готова в штабе Ющенко хоть «белье стирать».

- А помните, когда мы с Вами говорили об МВД, я упомянул человеческий фактор? Вот тут именно то же самое. Что, как Вы думаете, объединяет всех украинцев? Жаба. У каждого украинца на груди сидит «жаба», которая его душит. И чем выше уровень, тем эта жаба больше. А на президентском она вообще безразмерная.

Вспомните Майдан в 2004 году, когда во время выступления Ющенко народ начал скандировать «Юля, Юля!». Тогда он с неприкрытым сарказмом обронил: «Ну, давайте, еще раз скажите, а потом я буду продолжать». Это самая натуральная, чисто украинская «жаба», которая вселяется в человека тогда, когда другой становится популярнее и у него что-то получается лучше.

Ющенко мог вполне эту «жабу» в себе искоренить. Приезжать на работу не к одиннадцати, а как все, к восьми-девяти. И в субботу-воскресенье не пчел обдувать дымом, а заниматься государственными делами – своими прямыми обязанностями.

Тогда, пять лет назад Ющенко мог бы вступить с Тимошенко в соревнование и показать, что он более эффективный. Но у меня такое впечатление, что он все эти годы провел в коме и очнулся только к началу предвыборной кампании.

Все эти его риторики, монотонные, многочасовые речи с трансляцией на всю Украину с жалобами, что все плохие и никто его не понимает, а он один «в белом фраке». Что я могу сказать на это? Обыкновенная украинская история.

Лера Нежина, «ForUm»