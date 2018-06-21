Инвестиции получат автономию

Министерство экономики по просьбе бывшего президента Виктора Ющенко подготовило проект создания специальной экономической зоны в Крыму. Предприятия, которые вложат в Крым минимум 500 тыс. евро, получат на два года налоговые льготы. В автономной республике надеются, что новый президент Виктор Янукович поддержит введение спецрежима. Но произойдет это нескоро, так как депутаты крупнейших фракций парламента намерены существенно доработать эту инициативу.

Министерство экономики обнародовало проект закона "О введении специального экономического режима инвестиционной деятельности на территории Автономной республики Крым" (АРК), разработанного во исполнение указа бывшего президента Виктора Ющенко о стимулировании инвестиционного развития Крыма.

Законопроект предлагает с 1 января 2011 года ввести на территории Крыма специальный экономический режим сроком на 20 лет. Инвестиционные проекты, реализация которых начнется в этот период, будут на два года освобождены от уплаты пошлин при импорте нового оборудования. Инвесторы получат налоговый вексель для уплаты НДС с оборудования со сроком погашения 720 дней, при этом Кабмин сможет его продлить. 50% сумм налога на прибыль этих предприятий будет направляться на специальные счета Госказначейства для их реинвестиции в производство.

Претендовать на льготы смогут проекты на сумму свыше 10 млн евро в обрабатывающей промышленности, 5 млн евро – в секторе сельского хозяйства, 2 млн евро – медицины, 0,5 млн евро – туризма и сферы услуг. Контроль за проектами будет осуществлять Совет министров АРК. Экономический эффект от создания спецрежима министерство не подсчитывало.

В Крыму действуют специальная экономическая зона "Порт Крым" (Керчь) и ряд территорий перспективного развития. Однако они были лишены налоговых льгот еще в 2005 году. В Крыму рассчитывают, что новый президент Виктор Янукович поддержит инициативу своего предшественника.

"Правительство приступило к реализации президентского указа о стимулировании инвестиционного развития Крыма. Это очень нужная для нас инициатива, и мы собираемся обсудить с новым президентом, насколько она отвечает его концепции развития страны", – заявил Ъ глава Верховного совета АРК Анатолий Гриценко.

Депутаты парламентских фракций Партии регионов (ПР) и БЮТ не спешат гарантировать одобрение проекта.

"Мы выступаем за восстановление работы специальной экономической зоны и территорий перспективного развития, поэтому такая инициатива отвечает нашей политической программе. Но идея предоставления спецстатуса такой большой территории выглядит несколько оригинально и не имеет мировых аналогов", – отметил член комитета Верховной рады по вопросам экономической политики Алексей Плотников (ПР).

"Безусловно, необходимо развивать регионы, в том числе Крым, – сказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья Королевская (БЮТ). – В Крыму необходимо кластерно развивать туристический сектор. А если мы дадим льготы предприятиям машиностроения, то инвесторы перенесут свои проекты из промышленных регионов в Крым. Это ухудшит экологию полуострова и его туристический потенциал".

КоммерсантЪ-Украина